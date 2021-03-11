Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал санкции США против миллиардера Игоря Коломойского. "Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в профиле офиса президента Facebook в пятницу, 12 марта.
"Фамилии здесь не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое - поддерживается, второе - заканчивается", - добавил украинский лидер.
Соединенные Штаты объявили о введении санкций против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и его ближайших родственников 5 марта. В заявлении Госдепартамента отмечалось, что будучи председателем Днепропетровской областной госадминистрации, Коломойский был причастен к коррупционным преступлениям. "Кроме прочего, он использовал свое политическое влияние и государственные полномочия для личного обогащения", - заявил тогда госсекретарь США Энтони Блинкен. Коломойский возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года.
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Автор: Александра Елкина