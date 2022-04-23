"Это был шок": одесситы о ракетном ударе российских военных

"Это настоящее чудо, что Алексей жив", - рассказывает 20-летний Михаил из Одессы. Он только что навестил своего друга Алексея Парадовского в больнице. Парня прооперировали, по всей верхней части тела у него тяжелые ожоги. Алексей был в ванной, как он рассказал другу, когда в субботу около 14:30 российская ракета попала в многоэтажное здание в Киевском районе Одессы. "Его завалило обломками, он потерял сознание, но вскоре пришел в себя и выбрался из разрушенной квартиры. Он смог добраться до подземного паркинга, где соседи погасили его тлеющую одежду и оказали первую помощь", - рассказал Михаил DW о спасении его друга.

Чтобы профинансировать дорогое лечение Алексея, Михаил собирает пожертвования для своего бывшего одноклассника. Более двухсот тысяч гривен (около 7 тысяч евро) поступили на карточку студента всего за полтора дня.

Все, что осталось от квартиры Алексея после попадания российской ракеты

Семьи вернулись на Пасху

Ракетный удар по жилому кварталу шокировал Одессу. "К Пасхе люди вернулись в город. Первые недели войны многие провели в деревне или на западе страны. Но долгое время город не бомбили, люди расслабились", - говорит Михаил. Ближайшие бои идут под Николаевом, а это более ста километров отсюда.

Если в начале войны в опустевшем городе оставались преимущественно пожилые люди, то во время рокового удара 23 апреля погибли или были ранены молодые семьи, дети. Женщина с трехмесячным младенцем, супруги, ожидавшие ребенка - это первые гражданские жертвы в жилых кварталах Одессы. В общей сложности восемь погибших, более десяти тяжело раненых.

"Это ужасный удар для нас", - сказал в беседе с DW Виктор Йорж. Глава ОСМД дома, в который попала ракета, был в своей квартире на обеденном перерыве в момент взрыва. Времени на разговоры у него нет - надо заканчивать разбор завалов после обстрела. От 30 до 40 квартир в нашем доме разрушены или повреждены", - говорит Йорж.

Вероятная цель: военный аэродром

Москва умалчивает тот факт, что ракетный удар по Одессе унес жизни гражданских. По официальным российским данным, удар наносился по аэродрому, в который россияне якобы попали "высокоточными ракетами". Пораженный дом находится на расстоянии около полутора километров к юго-востоку от военного аэродрома "Школьный". Это вписывается в информацию, распространенную украинской стороной, согласно которой российские ракеты 23 апреля были запущены с юго-восточного направления - из акватории Каспийского моря.

Насколько точными могут быть российские ракеты на расстоянии в тысячи километров, не берутся оценивать даже военные эксперты. Вполне вероятно, однако, что жертвы среди мирных жителей, или как это называется в международном гуманитарном праве - "чрезмерный случайный вред" - не могли не приниматься во внимание российской армией. Достаточно посмотреть в Google Maps, чтобы увидеть, что аэродром расположен вплотную к жилым кварталам. Многоэтажки, торгово-развлекательный центр с кинотеатром, зоопарком и игровой площадкой для детей, а также строительный гипермаркет и даже мужской монастырь - все это расположено всего в нескольких сотнях метров от аэродрома.

Кроме Квартиры Алексея (на фото), в доме были разрушены или повреждены от 30 до 40 квартир

23-летняя Ольга, жилье которой было сильно повреждено ракетным ударом, не верит в "случайный ущерб". "Россияне хотят посеять панику в Одессе. Они готовы нас уничтожить, как они это уже сделали с жителями Мариуполя", - говорит молодая предпринимательница в беседе с DW. Ольга отделалась шоком и легкими порезами от разбитого стекла. "Я стояла на кухне и варила яйца, когда ракета попала рядом, полностью уничтожив соседние квартиры. Воздушная тревога раздалась за 10 минут, я ее легкомысленно проигнорировала. До этого все как-то обходилось. С другой стороны, если бы я пошла прятаться подальше от окон, в ванной, меня бы уже не было. Взрывом уничтожило всю противоположную сторону моей квартиры", - говорит девушка. Она просит украинцев не быть легкомысленными и во время тревоги всегда спускаться в подвал - как часто сирены не звучали бы без последствий.

"Я не буду говорить по-русски"

Студент Михаил гордится своим другом Алексеем, который лежит в больнице с тяжелыми ранениями. "Он - герой. Невероятно, как он выбрался из-под завалов, несмотря на сильные ожоги", - говорит друг. Как и многих других одесситов, Михаила охватывает ярость на российских военных. "Как и многие мои друзья, я до конца жизни не смогу нормально относиться к россиянам. Я вырос с русским языком, как и большинство одесситов. Но то, что делают россияне - это шок для нас всех", - говорит 20-летний одессит. "В будущем я хочу общаться только на украинском языке. Не хочу иметь с Россией ничего общего, даже общий язык", - отмечает Михаил. Одессит считает циничным то, что Россия ведет войну против Украины, оправдывая ее, в частности, "защитой русскоговорящего населения".

В Одессе растет тревога из-за заявлений российских политиков и военных о том, что этот город должен быть "освобожден". "Мы будем защищать Одессу", - уверяет Михаил. Он убежден, что россияне, верящие кремлевской пропаганде, являются соучастниками этой войны.

После ракетного удара 23 апреля немало жителей Одессы приняли решение покинуть город. На фото: одесситка прощается с родными, решившими остаться

Не все россияне верят в пропаганду

Однако далеко не все в России верят в государственную пропаганду. Очередным подтверждением тому является, в частности, обнародованное на Пасху видеообращение юмориста и телеведущего Максима Галкина. "Зверства в Буче - это не мы. Малайзийский Боинг MH17 - это не мы. Мариуполь сравняли с землей - это не мы. В Одессу летит ракета - это мы, но не совсем мы. Все - не мы. А мы что там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память…", - отметил в своем обращении шоумен, эмигрировавший из России в Израиль. Его видео в сети посмотрели миллионы пользователей, у обращения много тысяч реакций и репостов.

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