Главное о новом Верховном комиссаре ООН по правам человека

От Фолькера Тюрка ожидают эффективного ответа на захватническую войну РФ против Украины, преследование Китаем миллионов уйгуров и множество забытых кризисов с правами человека.

Имя 57-летнего австрийца Фолькера Тюрка, вероятно, мало что говорит широкой общественности. Поэтому его назначение на пост Верховного комиссара ООН по правам человека может показаться неожиданностью. Ранее этот пост обычно занимали крупные международные деятели, например, бывшие главы государств. Предшественница Тюрка Мишель Бачелет, в частности, до этого была президентом Чили.

Карьера в ООН

Но Тюрк не чужой человек в Организации Объединенных Наций (ООН) и уже занимал важные посты. Дипломированный юрист проработал там 30 лет, в том числе в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), где в последний раз с 2015 по 2019 годы занимал должность замруководителя этой структуры.

Фолькер Тюрк, будучи замглавы УВКБ ООН, посещает лагерь для беженцев в Македонии (фото из архива) Фото: STR-1234/HaloPix/PIXSELL/picture alliance

Потом специалист по международному праву перешел в офис Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Нью-Йорке, где его считают близким доверенным лицом генсека.

Получив новую должность, Тюрк переезжает в Европу, во вторую штаб-квартиру ООН в Женеве. То, что он станет преемником Бачелет, стало ясно в начале сентября, после того как австриец был выдвинут на эту должность Гутерришем и позже утвержден Генеральной Ассамблеей ООН. Тюрк - девятый Верховный комиссар по правам человека с момента учреждения этой должности в 1993 году.

Широкий круг обязанностей

Верховный комиссар является главным должностным лицом, занимающимся правами человека в ООН. Он возглавляет Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и отвечает за всю деятельность УВКПЧ и его администрацию.

Верховный комиссар подчиняется непосредственно Генеральному секретарю ООН. Он консультирует генсека по вопросам политики ООН в области прав человека, представляет его на заседаниях органов по правам человека и на других мероприятиях, посвященных данной тематике, а также выполняет специальные задания по решению Генерального секретаря. Кроме того, он должен обеспечить поддержку проектов, мероприятий, органов и подразделений программы ООН по правам человека.

"Нам нужны все"

Вступив в должность, Фолькер Тюрк выразил надежду на то, "что мы сможем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для продвижения прав человека для всех". Он напомнил, что провел много лет, "защищая права некоторых из самых обездоленных людей в мире - беженцев, лиц без гражданства, внутренне перемещенных лиц, а также людей, оказавшихся в конфликтных и нестабильных ситуациях".

По выражению Тюрка, в сегодняшнем фрагментированном мире важно, чтобы существовал "особый голос совести, разума и мудрости. Верховный комиссар по правам человека должен стать таким голосом".

В видеоролике, размещенном в Twitter, Фолькер Тюрк заявил, что универсальность прав человека должна быть восстановлена. Он также подчеркнул, что хочет наладить контакт с молодыми людьми и увлечь их вопросами прав человека: "Когда речь идет о правах человека, на данном этапе миру нужны все!".

Множество кризисов на повестке дня

С другой стороны, Тюрк не рассматривал конкретные проблемы в области прав человека - такие как захватническая война России с Украиной или протесты в Иране, вызванные смертью 22-летней Джины Махса Амини. Предполагаемые нарушения прав человека в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе, вероятно, также будут сопровождать нового Верховного комиссара по правам человека в течение его четырехлетнего срока.

Секретный так называемый "центр содержания и перевоспитания" в СУАР Китая Фото: Ng Han Guan/AP/picture alliance

Его предшественница Мишель Бачелет опубликовала долгожданный доклад по этому вопросу за несколько минут до окончания срока своих полномочий в конце августа, но Китай отверг все обвинения в его адрес. Теперь Тюрку предстоит нелегкая задача - проследить за развитием событий. Правозащитные группы призывают следующего Верховного комиссара ООН по правам человека иметь мужество противостоять самым могущественным странам и осуждать нарушения.

"Он должен немедленно помочь сформировать эффективный ответ на захватническую войну России против Украины, преследование Китаем миллионов уйгуров и множество забытых кризисов от Йемена до Демократической Республики Конго, Мьянмы и далее. Его повестка дня должна также включать укрепление прав человека перед лицом изменения климата и растущего неравенства", - так прокомментировала назначении Тюрка на пост Верховного комиссара генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

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