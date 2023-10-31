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ООН: Удар по Грозе нанесли, судя по всему, войска РФ

Жан Рофе
31 октября 2023 г.

По данным Мониторинговой миссии ООН, все 59 жертв предполагаемого российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области были мирными жителями.

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Последствия удара по селу Гроза, 5 октября 2023 года
Последствия удара по селу Гроза, 5 октября 2023 годаФото: OLEH SYNIEHUBOV VIA TELEGRAM/ REUTERS

Ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября, жертвами которого стали 59 человек, нанесли, судя по всему, российские войска. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на основании расследования, проведенного ею же. Доклад миссии во вторник, 31 октября, опубликовало на своем интернет-сайте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"Исходя из собранной информации, УВКПЧ имеет достаточные основания полагать, что взрыв в кафе был вызван ракетным ударом Вооруженных сил Российской Федерации. Взрыв произошел на территории, которая контролируется Украиной, приблизительно в 50 километрах от линии фронта. На момент инцидента Вооруженные силы Российской Федерации проводили наступление, чтобы повторно захватить часть территории Украины, которую они утратили в сентябре 2022 года", - говорится в докладе.

Авторы документа подчеркивают, что все погибшие - 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик - были мирными жителями и что во время атаки ни в кафе, ни рядом с ним не было каких-либо признаков присутствия военнослужащих или любых иных легитимных военных целей. "Следовательно, с 24 февраля 2022 года это нападение стало одним из самых смертоносных для гражданских лиц среди иных отдельно взятых инцидентов", - пишут они.

В ходе удара, вероятно, использовалась ракета "Искандер"

Представители Мониторинговой миссии ООН посетили Грозу 7 и 10 октября. Они осмотрели место взрыва и опросили 35 человек, в том числе местных жителей, свидетелей, двух выживших, медиков и работников морга.

"Анализ степени повреждений и остатков оружия, найденных на месте происшествия, также свидетельствует о том, что взрыв, вероятно, был вызван ракетой "Искандер", высокоточной управляемой баллистической ракетой малой дальности, которая производится Российской Федерацией и широко используется Вооруженными силами Российской Федерации в атаках на Украину", - говорится в докладе. Отмечается, что ракеты "Искандер" находятся на вооружении армии РФ, тогда как у Украины подобных комплексов и боеприпасов нет.

Во время ракетного удара в кафе в селе Гроза проходили поминки по украинскому военнослужащему Андрею Козырю, погибшему еще в начале войны. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала имена двух подозреваемых, предположительно корректировавших удар. Это 30-летний Владимир Мамон и его 23-летний брат Дмитрий Мамон, которые ранее работали в украинской полиции, но во время оккупации Харьковской области перешли на сторону России.

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