ООН: Удар по Грозе нанесли, судя по всему, войска РФ

Ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября, жертвами которого стали 59 человек, нанесли, судя по всему, российские войска. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на основании расследования, проведенного ею же. Доклад миссии во вторник, 31 октября, опубликовало на своем интернет-сайте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"Исходя из собранной информации, УВКПЧ имеет достаточные основания полагать, что взрыв в кафе был вызван ракетным ударом Вооруженных сил Российской Федерации. Взрыв произошел на территории, которая контролируется Украиной, приблизительно в 50 километрах от линии фронта. На момент инцидента Вооруженные силы Российской Федерации проводили наступление, чтобы повторно захватить часть территории Украины, которую они утратили в сентябре 2022 года", - говорится в докладе.

Авторы документа подчеркивают, что все погибшие - 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик - были мирными жителями и что во время атаки ни в кафе, ни рядом с ним не было каких-либо признаков присутствия военнослужащих или любых иных легитимных военных целей. "Следовательно, с 24 февраля 2022 года это нападение стало одним из самых смертоносных для гражданских лиц среди иных отдельно взятых инцидентов", - пишут они.

В ходе удара, вероятно, использовалась ракета "Искандер"

Представители Мониторинговой миссии ООН посетили Грозу 7 и 10 октября. Они осмотрели место взрыва и опросили 35 человек, в том числе местных жителей, свидетелей, двух выживших, медиков и работников морга.

"Анализ степени повреждений и остатков оружия, найденных на месте происшествия, также свидетельствует о том, что взрыв, вероятно, был вызван ракетой "Искандер", высокоточной управляемой баллистической ракетой малой дальности, которая производится Российской Федерацией и широко используется Вооруженными силами Российской Федерации в атаках на Украину", - говорится в докладе. Отмечается, что ракеты "Искандер" находятся на вооружении армии РФ, тогда как у Украины подобных комплексов и боеприпасов нет.

Во время ракетного удара в кафе в селе Гроза проходили поминки по украинскому военнослужащему Андрею Козырю, погибшему еще в начале войны. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала имена двух подозреваемых, предположительно корректировавших удар. Это 30-летний Владимир Мамон и его 23-летний брат Дмитрий Мамон, которые ранее работали в украинской полиции, но во время оккупации Харьковской области перешли на сторону России.

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