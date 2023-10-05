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Более 50 погибших при ракетном ударе по селу под Харьковом

Виталий Кропман
5 октября 2023 г.

Ракета попала в здание магазина и кафе в селе Гроза, где находились около 60 человек, пришедших на поминки односельчанина. В МВД Украины подозревают, что кто-то из местных жителей навел россиян.

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Последствия удара по селу Гроза
Последствия удара по селу ГрозаФото: Kharkiv Regional Prosecutor's Office/REUTERS

Как минимум 51 мирный житель, из них один ребенок, погиб в результате ракетного удара, нанесенного российскими военными  в четверг, 5 октября, по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Еще семь человек, по его словам, получили тяжелые ранения - за их жизни борются медики.

Министр уточнил, что ракета попала в здание кафе, где в это время находились около 60 человек, пришедших на поминки умершего односельчанина. "В этом селе проживали 330 жителей. Из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на поминальном обеде", - отметил глава МВД. По его словам, правоохранители подозревают, что кто-то из местных жителей навел россиян на это помещение с массовым скоплением людей.

По предварительной информации, удар был нанесен ракетой "Искандер".

"Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только с одной целью: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира", - прокомментировал удар президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В память о погибших в селе Гроза в Харьковской области объявлен трехдневный траур 6-8 октября.

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