ООН: За 500 дней войны - 9000 жертв среди мирных жителей

Среди более 9000 погибших гражданских лиц в ходе войны РФ в Украине - свыше 500 несовершеннолетних, указали в Мониторинговой миссии ООН.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выразила сожаление в связи с большим числом жертв среди мирного населения - за 500 дней войны, с 24 февраля 2022 года, эксперты зафиксировали более 9000 погибших, в том числе - свыше 500 несовершеннолетних. Война наносит страшный урон гражданским лицам, заявила в пятницу, 7 июля, замруководителя миссии Ноэль Калхун.

Реальные цифры могут быть намного выше, так как эксперты ООН учитывают лишь те летальные исходы, которые им удалось независимо проверить и подтвердить, отмечает агентство AFP.

В ООН зафиксировали 9177 жертв и 15 993 раненых

По его данным, рост показателей летальности среди мирных жителей был вновь отмечен в мае и июне после некоторого снижения весной - по сравнению с данными за аналогичный период минувшего года.

Всего с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года эксперты ООН зафиксировали 9177 жертв и 15 993 раненых.

Преступление агрессии против Украины

Ранее, 3 июля, стало известно, что 20 прокуроров из разных стран мира приступили к анализу доказательств преступления агрессии против Украины, совершаемого с 2014 года. В Гааге ранее открылся соответствующий международный центр. По оценкам экспертов, это - уникальный прецедент в истории, поскольку международное расследование началось не по окончании войны, как в двадцатом веке после Второй мировой, а непосредственно в ходе агрессии.

Смотрите также: