  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГлобальные темы

ООН: За 500 дней войны - 9000 жертв среди мирных жителей

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Среди более 9000 погибших гражданских лиц в ходе войны РФ в Украине - свыше 500 несовершеннолетних, указали в Мониторинговой миссии ООН.

https://p.dw.com/p/4TZAd
Раненая после ракетной атаки ВС РФ на Львов (6 июля)
Раненая после ракетной атаки ВС РФ на Львов (6 июля)Фото: Mykola Tys/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выразила сожаление в связи с большим числом жертв среди мирного населения - за 500 дней войны, с 24 февраля 2022 года, эксперты зафиксировали более 9000 погибших, в том числе - свыше 500 несовершеннолетних. Война наносит страшный урон гражданским лицам, заявила в пятницу, 7 июля, замруководителя миссии Ноэль Калхун.

Реальные цифры могут быть намного выше, так как эксперты ООН учитывают лишь те летальные исходы, которые им удалось независимо проверить и подтвердить, отмечает агентство AFP.

В ООН зафиксировали 9177 жертв и 15 993 раненых

По его данным, рост показателей летальности среди мирных жителей был вновь отмечен в мае и июне после некоторого снижения весной - по сравнению с данными за аналогичный период минувшего года.

Всего с 24 февраля 2022 года по 30 июня 2023 года эксперты ООН зафиксировали 9177 жертв и 15 993 раненых.

Преступление агрессии против Украины

Ранее, 3 июля, стало известно, что 20 прокуроров из разных стран мира приступили к анализу доказательств преступления агрессии против Украины, совершаемого с 2014 года. В Гааге ранее открылся соответствующий международный центр. По оценкам экспертов, это - уникальный прецедент в истории, поскольку международное расследование началось не по окончании войны, как в двадцатом веке после Второй мировой, а непосредственно в ходе агрессии.

Смотрите также:

Бойцы ВСУ о контрнаступлении

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Атака беспилотников на Москву, жестокое нападение на журналистку и адвоката в Чечне. DW Новости

Атака беспилотников на Москву, жестокое нападение на журналистку и адвоката в Чечне. DW Новости

Новая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотниками. В Чечне на въезде в Грозный были жестоко избиты журналистка “Новой газеты” Елена Милашина и адвокат “Команды против пыток” Александр Немов.
Политика4 июля 2023 г.33:26 мин.
external

Никополь: постоянные обстрелы и риск ядерной катастрофы на ЗАЭС. Что там сейчас происходит?

Никополь: постоянные обстрелы и риск ядерной катастрофы на ЗАЭС. Что там сейчас происходит?

Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к осушению водохранилища, которое обеспечивало оккупированную Россией атомную электростанцию охлаждающей водой. DW посетила Никополь, находящийся в нескольких километрах от ЗАЭС. Это город контролируется Украиной, однако он ежедневно подвергается обстрелам и не может оказать никакого сопротивления. А также: как продвигается контрнаступление ВСУ?
Конфликты29 июня 2023 г.09:31 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в Киеве

Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Политика22 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Ольга Тихомирова

Удар по Львову. Маски и деньги Пригожина. DW Новости Шоу

Удар по Львову. Маски и деньги Пригожина. DW Новости Шоу

Политика15 ч. назад60:07 мин.
Олег Орлов

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ

Политика22 ч. назад
Тушение лесного пожара в Свердловской области, май 2023 года

Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Насколько эффективно власти РФ борются с лесными пожарами?

Природа и окружающая среда2 ч. назад
Инсталляция Ансельма Кифера в Центре Помпиду в Париже в 2016 году

Художник Ансельм Кифер напоминает немцам о темном прошлом

Художник Ансельм Кифер напоминает немцам о темном прошлом

Культура7 ч. назад
Наемники ЧВК "Вагнер" уезжают из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года

Лагерь ЧВК "Вагнер" у Осиповичей? Что знают местные жители

Лагерь ЧВК "Вагнер" у Осиповичей? Что знают местные жители

Политика21 ч. назад
Михаил Саакашвили в клинике Vivamedi в Тбилиси во время слушания его уголовного дела по видеосвязи, 3 июля 2023 года

Как в Грузии отреагировали на видео с истощенным Саакашвили

Как в Грузии отреагировали на видео с истощенным Саакашвили

Правосудие и закон6 июля 2023 г.
На главную страницу