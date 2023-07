Пророческая фраза украинской писательницы

"Лети в вечность, светлая птичка!" - так отреагировали в своих сообщениях прозаики, общественные активисты, журналисты, издатели на смерть украинской писательницы Виктории Амелиной, которая умерла в результате ранений, полученных из-за ракетного удара российских войск 27 июня. В тот день она находилась в центре Краматорска с делегацией колумбийских журналистов и писателей.

"С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года. Мы сообщаем об этом тогда, когда это узнали все родные Виктории и с их согласия", - говорится в сообщении от 2 июля украинского ПЕН-клуба, членом которого была писательница. Виктории Амелиний было 37 лет, она - автор двух романов и детской книги, лауреат премии Джозефа Конрада, которую вручают молодым украинским писателям.

Она постоянно была в эпицентре событий

Виктория Амелина родилась во Львове. В школьные годы эмигрировала с отцом в Канаду, однако впоследствии решила вернуться в Украину. Училась в национальном университете "Львовская политехника", работала в международных технологических компаниях, а затем посвятила себя писательской работе.

В 2014 году Амелина дебютировала с романом "Синдром ноября или Homo Compatiens". Книга вошла в десятку рейтинга "ЛитАкцент - 2014", а в 2015 году - в краткий список премии Валерия Шевчука. Ее роман "Дом для Дома", вышедший в 2017 году в "Издательстве Старого Льва", отмечен как лучшая прозаическая книга года по версии Запорожской Книжной Толоки и вошел в краткие списки национальных и международных премий: "ЛитАкцент года - 2017", премии ЮНЕСКО, Европейской литературной премии. В 2016 году вышла детская книга Виктории Амелиной "Кто-то или Водяное Сердце". Тексты Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки.

"Украинская литература потеряла очень зрелую писательницу, - говорит в разговоре с DW писательница, редактор "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка. - Она пыталась полностью охватить собой болезненные вещи этой войны. Ее включенность в это была максимальной. Мы надеялись, что именно Вика напишет главный роман об этой войне, потому что она постоянно была в эпицентре событий, была близко к линии фронта, к детям, оставшимся без дома и без родителей, к потерявшим все в этой войне женщинам, к военным".

"Документирование преступлений прорастало в творчестве"

Во время полномасштабной войны России против Украины Виктория Амелина не ограничилась только писательской деятельностью. Летом 2022 года она присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds и вместе с командой работала над документированием военных преступлений на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины.

В это же время писательница начала работу над своей первой книгой в жанре нон-фикшн на английском языке - "War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War". Она вскоре должна выйти за границей. В этой книге Амелина рассказывает об украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизни во время войны.

"Сколько сил было в этой хрупкой девушке. Сколько глубины и таланта. А главное - доброты. Я не знаю, как она вывозила то, что делала. Смотреть в глаза людям, испытавшим боль от оккупантов. Спокойно записывать то, что невозможно спокойно слушать",- вспоминает украинская писательница Ирена Карпа.

27 июня российская армия атаковала ракетами город Краматорск в Донецкой области. Одна из них попала в пригородный поселок Беленькое, другая - в ресторан RIA Pizza. На фото - разрушенная в результате авиаудара РФ пиццерия в Краматорске. Фото: Donetsk regional administration/AP/picture alliance

Коллеги Амелиной считают, что благодаря такому опыту ее творчество получило новый толчок. "Опыт документирования преступлений переходил в нее, как в писательницу и поэтессу, потому что она начала писать очень сильные стихи. Поэтика ее стихов прорастает из этих документальных свидетельств", - говорит Марьяна Савка. Она надеется, что семья писательницы позволит издать сборник поэтических произведений Виктории Амелиной, чтобы о ее поэтическом творчестве, которое сложилось из эмоций, пережитых на войне, узнало как можно больше людей.

"Казалось, она пыталась вместить в свое сердце все горе, пропустить через себя, первой пыталась помочь, быть рядом. Беспокоилась, что ее ресурсов порой не хватало на ту глубину катастрофы, которая на нас рухнула, и держала небо и землю, чтобы всем, кем она занималась, была оказана поддержка", - написала на своей странице Фейсбук глава "Центра прав человека ZMINA" Татьяна Печончик.

Новое расстрелянное возрождение

Именно Виктория Амелина нашла закопанный в саду в селе Капитоливка дневник убитого российскими оккупантами писателя из Изюма Владимира Вакуленко. Позже в предисловии к его книге "Я превращаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи" она написала, что находится внутри "нового расстрелянного возрождения" Украины.

"Мы не думали, что эта фраза Виктории Амелиной будет столь буквально пророческой. Вот теперь она сама - это "новое расстрелянное возрождение". Есть какой-то страшный символизм в том, что Вика умерла в день рождения Владимира Вакуленко", - отметила Марьяна Савка. По ее словам, Амелина после смерти Владимира Вакуленко заботилась о его родителях и помогала сыну убитого оккупантами писателя.

Украинские писатели верят, что убийцы Виктории Амелиной и Владимира Вакуленко рано или поздно понесут наказание. "Однажды их работа поможет привлечь военных преступников к ответственности, потому что это единственный способ разорвать круг насилия", - написала украинская писательница Татьяна Малярчук.

