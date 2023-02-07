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Дневник войны. Буча. Тепло и свет солидарности

Олег Коцарев
Олег Коцарев
Колонка
20 мин. назад

"Российско-украинская война - это еще и ежедневная работа людей над тем, чтобы выжить и сохранить человеческое лицо в невыносимых условиях", - пишет в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.

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Олег Коцарев
Олег Коцарев

Буча образца февраля 2023 года. Израненный в прошлом году город вновь живой и довольно многолюдный - но каждый раз после сильных ракетных атак здесь больше, чем во многих других городах, выключают электричество. Целые районы и улицы подолгу остаются без света (а там, где на электричество завязано отопление, - и без тепла), люди пытаются вычислить графики, впрочем, опубликованное расписание часто не совпадает с реальностью.

Бучанцы приспосабливаются. Город полон генераторов, рычащих и в магазинах, и в частных домах. Есть и более колоритные примеры использования: один из генераторов гудит… на детской площадке во дворе десятиэтажки. Что он там делает? От генератора через весь двор тянется длиннющий провод аж на десятый этаж - там ремонтируют поврежденную квартиру, строителям тоже нужно электричество.

Возле генератора бегают дети: только что они лазили в подвал, использующийся как сомнительное убежище во время воздушных тревог и атак, и в чате дома взрослые уже обсуждают, как бы поменять код на подвальном замке. Что ж, военное детство - отдельная, сложная и бездонная тема, и игры в подвале здесь явно не самая экстремальная штука…

Люди скупают разнообразные зарядные станции, повербанки (накопители и хранители энергии. - Ред.) и другие альтернативные источники света. Поэтому когда вечером вы подойдете к окну в отключенном от электричества районе, то, возможно, удивитесь: перед вами не депрессивная тьма, а сотни освещенных (хоть и не очень ярко) окон, практически в каждой квартире уже что-нибудь придумали, чтобы не сидеть в темноте.

"Юрта нескорушимости" в Буче

Но у любой изобретательности есть свои пределы. И помощь гражданскому населению сегодня для Украины очень важна. Одни формы международной поддержки оказываются незаметно или без особых публичных подробностей (например, восстановление энергетической инфраструктуры), другие, наоборот, яркие, эффектные и попадают в центр внимания. Такой стала "юрта несокрушимости", появившаяся сначала в Буче, потом в Киеве, а теперь и в Харькове и созданная представителями казахской диаспоры.

Юрта - древнее традиционное жилище казахов, нечто среднее между домиком и палаткой, исполненное в элегантной круглой форме и с этническим орнаментом. Это сооружение расположилось возле жилищного комплекса "Континент" (прославился снятыми с дрона кадрами, как россияне грабят квартиры), напротив супермаркета, который раньше носил название "Пчелка", но после оккупации его переименовали в "Пчілку" (очередной красноречивый пример последствий путинской "защиты русского языка").

"Юрта несокрушимости" - креативная вариация на тему "пунктов несокрушимости", расположенных в специальных небольших временных строениях или в стационарных учреждениях, где во время перебоев со светом или теплом можно погреться, зарядить телефон, выпить горячего чая. В юрте все это, конечно, с казахским колоритом.

На стене в ряд расположили флаги: сине-желтый украинский, голубой с золотым солнцем, орлом и узором - Казахстана, а также желто-зеленый флаг Бучи с дубовым листком по центру. Всюду - ковры с меандровидными орнаментами, восточные подушки на полу. На вершине юрты изнутри - шанырак, крестовина в круге, традиционный знаковый центр жилища, один из символов рода, а еще символ тенгрианства, древней тюркской религии.

Одно из узорчатых сидений напоминает сундук с сокровищами: западному человеку сложно при встрече с такой эстетикой полностью избавиться от ориенталистских сказочных ассоциаций. Внутри юрты встречает веселый казах в оригинальной меховой шапке с хвостом. На лавке задумчиво сидит молчаливый дедушка, возле стола с чаем и сладкими закусками женщина в спортивной форме энергично рассказывает о волонтерских делах; молодая пара, со смехом протискиваясь в узкие двери, зашла, чтобы зарядить телефон. Тут действительно тепло и позитивно.

Но появление "юрты несокрушимости" вызвало негативную реакцию в России, пошли грозные заявления. На которые очень сдержанно отреагировал казахстанский МИД: мол, инициатива не государства, а диаспоры, и вообще гуманитарная помощь - это нормально. Небольшое, но символичное и теплое свидетельство ослабления российского магнитного колониального поля…

Когда возвращаешься от юрты к центру города, нужно перейти железную дорогу, ту саму линию, по которой в Бучу привозят немало помощи из разных стран. Например, польские модульные дома. В них еще летом поселились в основном жители Бучи, потерявшие жилье во время боев. В таких домиках тяжело в холодное время года, но для людей без крыши над головой это хоть какой-то выход.

А пройдя еще немного, оказываешься на трассе Варшава-Киев. По ней из немецкого города Бергиш-Гладбах в Бучу в августе приехали десять автобусов. Наверное, этой же дорогой из Бонна прибыл в ноябре специальный автомобиль для спасателей…

Российско-украинская война - это не только борьба за спасение народа, который вдруг захотели уничтожить соседи, не только бой за стратегическое соотношение сил в будущем. Это еще и ежедневная, изматывающая, скрупулезная работа людей над тем, чтоб выдержать, выжить и сохранить человеческое лицо где-то в неблагоприятных, а где-то в невыносимых условиях.

Автор: Олег Коцарев - украинский поэт, прозаик и журналист. Автор книг экспериментальной поэзии, абсурдных рассказов и романа. Один из составителей антологии украинской авангардной поэзии 1910-1930-х годов. До начала полномасштабной войны писал о современной литературе и культуре.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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