В Украине появилась уже вторая "юрта несокрушимости"

Жители Казахстана собираются построить в Украине 6 пунктов обогрева, что вызывает раздражение у российского МИДа. Первая юрта появилась в Буче, вторая - в Киеве, на очереди еще 4.

В киевском парке имени Тараса Шевченко появилась "юрта несокрушимости" - построенный казахской диаспорой разборный дом, где можно согреться, попить чай и зарядить мобильный телефон в случае отключения электричества из-за российских обстрелов. Видеорепортаж о строительстве юрты появился в четверг, 12 января, в телеграм-канале "Украина сегодня", а ее официальное открытие намечено на 14 января.

"Юрты несокрушимости" в Украине

Это уже вторая "юрта несокрушимости". Первая была построена 6 января в Буче, и ее открытие вызвало критику российского министерства иностранных дел по отношению к казахским властям. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что возможное участие в ее строительстве властей Казахстана могло бы нанести ущерб "российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству" и запросила у Астаны официальный комментарий.

Официальный представитель МИДа Казахстана Айбек Смадияров в интервью “Радио Азаттык” сообщил, что посольство Казахстана не имеет отношения к постройке юрты, это частная инициатива. "Мы не считаем необходимым давать специальный комментарий по этому поводу, так как не видим проблем в установке этой юрты. Мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта", - отметил он.

По словам участвующей в строительстве юрты казахской активистки, такие же юрты появятся во Львове, Одессе, Харькове и Черкассах.

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