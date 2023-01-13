  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Посетители пьют чай и греются в казахской "юрте несокрушимости" в украинской Буче (9 января 2023 года)
В казахской "юрте несокрушимости" в украинской Буче (9 января 2023 года)Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

В Украине появилась уже вторая "юрта несокрушимости"

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Жители Казахстана собираются построить в Украине 6 пунктов обогрева, что вызывает раздражение у российского МИДа. Первая юрта появилась в Буче, вторая - в Киеве, на очереди еще 4.

https://p.dw.com/p/4M6b5

В киевском парке имени Тараса Шевченко появилась "юрта несокрушимости" - построенный казахской диаспорой разборный дом, где можно согреться, попить чай и зарядить мобильный телефон в случае отключения электричества из-за российских обстрелов. Видеорепортаж о строительстве юрты появился в четверг, 12 января, в телеграм-канале "Украина сегодня", а ее официальное открытие намечено на 14 января.

"Юрты несокрушимости" в Украине

Это уже вторая "юрта несокрушимости". Первая была построена 6 января в Буче, и ее открытие вызвало критику российского министерства иностранных дел по отношению к казахским властям. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что возможное участие в ее строительстве властей Казахстана могло бы нанести ущерб "российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству" и запросила у Астаны официальный комментарий.

Официальный представитель МИДа Казахстана Айбек Смадияров в интервью “Радио Азаттык” сообщил, что посольство Казахстана не имеет отношения к постройке юрты, это частная инициатива. "Мы не считаем необходимым давать специальный комментарий по этому поводу, так как не видим проблем в установке этой юрты. Мы, наоборот, гордимся, что у нас есть юрта", - отметил он.

По словам участвующей в строительстве юрты казахской активистки, такие же юрты появятся во Львове, Одессе, Харькове и Черкассах.

Смотрите также:

Украинцы без электроэнергии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин: В России уже скоро может произойти смена руководства (14.09.2022)

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин: В России уже скоро может произойти смена руководства (14.09.2022)

Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW прокомментировал то, как влияют санкции на экономику Казахстана, - и рассказал об отношении в странах постсоветского пространства к нынешней России.
Политика14 сентября 2022 г.41:01 мин.
external

Как встречают россиян в Казахстане, куда они бегут от мобилизации. Репортаж из Алматы (11.10.2022)

Как встречают россиян в Казахстане, куда они бегут от мобилизации. Репортаж из Алматы (11.10.2022)

С 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, страну, по неподтвержденным данным, покинули около четверти миллиона россиян. Основными странами выезда стали Грузия, Армения и Казахстан.
Миграция11 октября 2022 г.03:21 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Клубы дыма над Соледаром, фото из архива: 8 яеваря 2023 года

Пентагон не подтверждает захват Соледара россиянами

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин звонит и спрашивает в телефонную трубку: "Алё, это ФСИН? Федеральная Служба Издевательства над Навальным?".

Что с Навальным, или Как Путин использует ФСИН

Что с Навальным, или Как Путин использует ФСИН

Политика11 ч. назад
Последствия военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. На фото: мужчина и женщина проходят по частному сектору, переступая через кирпичи и прочий мусор.

Власти НКР: Блокада Карабаха Азербайджаном вызвала кризис

Власти НКР: Блокада Карабаха Азербайджаном вызвала кризис

Политика7 ч. назад
Украинский паспорт лежит на столе

Имел ли Зеленский право лишать гражданства Медведчука?

Имел ли Зеленский право лишать гражданства Медведчука?

Правосудие и закон10 ч. назад
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

Была ли коррупция? Что не так с кредитом главе Минфина ФРГ

Была ли коррупция? Что не так с кредитом главе Минфина ФРГ

Правосудие и закон11 ч. назад
Белорусский полицейский на фоне патрульной машины

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

Политика22 ч. назад
Соледар

Тяжелые бои за Соледар и другие события 322-го дня войны

Тяжелые бои за Соледар и другие события 322-го дня войны

Политика11 января 2023 г.
На главную страницу