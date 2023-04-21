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Украинский художник отказался от премии мира из-за Улицкой

Дмитрий Каневский
22 мин. назад

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался получать специальную награду престижной премии имени Ремарка вместе с российской писательницей. Как восприняли его позицию на Западе - DW собрала мнения и реакции.

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Начиная с 1991 года, каждые два года немецкий город Оснабрюк присуждает Премию мира имени писателя Эриха Марии Ремарка (Erich-Maria-Remarque). Известный литератор и автор антивоенного романа "На Западном фронте без перемен" родился в этом городе, расположенном недалеко, где-то в 45 километрах, от вестфальского Мюнстера, также прочно ассоциирующегося с делом мира. Ведь именно в этих двух городах в XVII веке был заключен Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне в Европе.

В прошлом Лев Копелев, Светлана Алексиевич и Юрий Андрухович были удостоены этой премии. В нынешнем году премия мира имени Эриха Марии Ремарка будет вручена российская писательница Людмила Улицкая, проживающая в эмиграции в Берлине с марта 2022 года. Специальную же награду присудили украинскому художнику и иллюстратору Сергею Майдукову.

В оргкомитете желали, "чтобы нынешняя премия мира была воспринята как знак надежды: за логикой войны не должно быть последнее слово", - пояснила глава жюри премии и глава университета Оснабрюка Сюзанне Менцель-Ридль (Susanne Menzel-Riedl).

Украинский художник Майдуков отказался ее получать вместе с Улицкой. "Пока что в моей жизни достаточно российского присутствия", - объяснил он свое решение.

С началом войны России против Украины иллюстрации уроженца Донецка Майдукова, передающие атмосферу военной жизни украинских городов, печатались в ведущих изданиях мира, в частности, в немецком журнале Zeit Magazin, а также в The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal и других. Как волонтер он побывал в Ирпене, Буче и других деоккупированных городах, повидавши все ужасы последствий российского вторжения.

В интервью DW Сергей Майдуков отметил, что до сих пор эмоционально сложно переносит информационную волну, поднявшуюся вокруг премии. "Хочется, чтобы это исчезло и мне было спокойно", - сказал иллюстратор, остро раскритиковав саму затею организаторов свести под одной крышей украинских и российских культурных деятелей.

"Культурные мосты" не ко времени

Попытки наведения культурных мостов между конфликтующими сторонами не редкость - среди известных инициатив: легендарное выступление группы Led Zeppelin в Ольстер-Холле в Белфасте в 1971 году в поддержку мира в Северной Ирландии, концерт "Yutel за мир" в Сараево 1991 перед самым началом войны в Югославии, еврейско-арабский дуэт певиц Ноа и Миры Авад из Израиля на "Евровидении" 2009 года с песней "Должен быть другой путь". Впрочем, чаще такие попытки диалога посредством культуры касаются затяжных конфликтов, не пребывающих в "горячей" фазе.

Но и с началом полномасштабного вторжения РФ в разных странах стали организовывать творческие акции "за мир", многие из которых включали попытки в различных форматах и под разным "соусом" свести украинцев и россиян на одной площадке. Это вызвало протест в украинском обществе.

На фоне активных боевых действий, когда в Украине ежедневно хоронят все новые жертвы российской агрессии, подобные попытки оканчивались скандалом: так "пощечиной для украинцев" весной прошлого года назвал тогдашний посол Украины в ФРГ Андрей Мельник "Концерт солидарности" во дворце Бельвю, организованный президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), на который были приглашены музыканты из Германии, России, Украины и Беларуси.

Ирина и Альбина совместно пронесли процессионный крест во время традиционного Крестного пути в Риме в Страстную пятницу в 2022 году
Ирина и Альбина совместно пронесли процессионный крест во время традиционного Крестного пути в Риме в Страстную пятницу в 2022 годуФото: Gregorio Borgia/AP Photo/picture alliance

Во время прошлогоднего пасхального шествия в Ватикане крест поручили нести украинке и россиянке из Италии. Эта идея вызвала немалое возмущение также и среди украинских католиков. Там же, в Риме, появилось спорное граффити плачущих украинки и россиянки, а впоследствии в австралийском Мельбурне после вмешательства украинского посла удалили подобный скандальный мурал уже с объятиями украинского и российского военных.

Схожие неприятности сопровождали и Нобелевскую премию мира 2022 года, врученную номинантам из Украины, России и Беларуси. В декабре прошлого года директор киевского Института Массовой Информации (ИМИ) Оксана Романюк отказалась от немецкой Премии за свободу слова, узнав, что ее номинировали вместе с бывшим главным редактором ныне уже закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. "Мы сейчас переживаем опыт насилия, опыт защиты нашей идентичности, и для нас невозможно то, что предлагает нам Западная Европа - протянуть руку врагу", - объяснила свое решение Романюк в интервью "Голосу Америки".

"Украинцам решать, когда и как идти на примирение"

Отказ Сергея Майдукова получать премию Ремарка многие в Германии восприняли с пониманием. "Эти немецкие попытки примирения нечувствительны и несколько навязчивы, как и "Концерт солидарности" федерального президента в 2022 году, - комментирует специалист по истории Восточной Европы из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Франциска Дэвис (Franziska Davies). - Глава жюри сказала, что "логика войны не должна иметь последнее слово". Однако на данный момент война еще продолжается. Прежде всего, украинцы сами решают, когда и как можно идти на примирение, нельзя их к этому принуждать", - убеждена Дэвис.

Ее мнение разделяет обозреватель и редактор газеты Rhein Zeitung из западногерманского Кобленца Томас Лойрс (Thomas Leurs). "Мы на Западе даже не можем представить, каково сейчас приходится украинцам… Я совершенно понимаю Майдукова", - написал Лойерс в комментарии в соцсети Twitter.

В свою очередь культурный обозреватель, эксперт Центра Евразии Atlantic Council и комментатор журнала Foreign Policy Владислав Давидзон говорит, что к организаторам премии из Оснабрюка у него особых претензий нет, ведь они действительно могли руководствоваться вполне светлыми намерениями.

Корнем этой и других подобных "неуклюжих" инициатив он считает давнишнюю манеру стричь всех под одну гребенку, не различая российских и украинских творческих персоналий. "Я признаю, уважаю и подтверждаю это решение (Сергея Майдукова. - Ред.) отказаться от получения премии в один день с российской (награжденной. - Ред.), сказал Давидзон в комментарии DW. - В разгар войны его позиция абсолютно легитимна и должна восприниматься  с уважением: когда война закончится, Россия проиграет, если там, возможно, установится новый режим, Москва принесет извинения, выплатит репарации и будет запущен некий процесс примирения - тогда будет другой разговор".

Людмила Улицкая
Российская писательница Людмила Улицкая с марта 2022 года живет в БерлинеФото: Claudia Thaler/dpa/picture alliance

Американская обозревательница, культуролог из Института Катона Кэти Янг считает ситуацию, сложившуюся вокруг премии, неоднозначной. С одной стороны, говорит она, сведение украинских и российских лауреатов премии может выглядеть как искусственная попытка создать образ примирения и вызвать у украинцев возмущение тем, что от них ожидают участия в этом ритуале. "С другой стороны, рассматривать Людмилу Улицкую, замечательную писательницу, гуманитария и абсолютно острого критика режима Путина, назвавшего ее "иностранным агентом", как представительницу российского государства и российской войны, выглядит чрезвычайно неправильным", - сказала Янг в комментарии DW и добавила, что на эмоциональном уровне вполне понимает неприятие украинцев. "Но горький парадокс в том, чтобы вопрошать у россиян: "Почему вы не противостоите войне и режиму?", а затем избегать тех, кто им противостоит", - отметила Янг.

Основная церемония награждения премией мира Ремарка запланирована в Оснабрюке на 22 июня.

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