Глобальный индекс миролюбия: рекордное число жертв войны

В 2022 году в военных конфликтах по всему миру погибло более 238 000 человек. Это больше, чем когда-либо в 21-м веке. Война в Украине - один из самых кровопролитных конфликтов прошлого года.

С начала 21 века никогда еще так много людей не становились жертвами войн, как в 2022 году. Число погибших в результате вооруженных конфликтов за этот год почти удвоилось по сравнению с 2021-м и составило 238 000 человек. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира (IEP), штаб-квартира которого находится в австралийском Сиднее.

Резкий рост числа жертв, прежде всего, связан с войной в Украине, где в прошлом году, согласно докладу, были убиты 83 000 человек. А самый кровопролитный конфликт имел место в Эфиопии, где погибло 100 000 человек. Согласно исследованию, опубликованному в среду, 28 июня, военные конфликты также стали причиной потери 13% объема мирового экономического производства в 2022 году.

В конфликтах участвует все больше стран

Девятый год подряд, по данным IEP, средний глобальный уровень миролюбия также падает. Этот показатель рассчитывается путем оценки почти всех стран мира с учетом 23 индикаторов. Среди них - текущие внутренние и международные конфликты, безопасность общества и его милитаризация. В анализ также включаются данные о количестве убийств в том или ином государстве. В целом, рассчитанный таким образом индекс глобального миролюбия, в прошлом году снизился на 0,42%.

По словам Стива Киллелеа, основателя и исполнительного директора IEP и одного из авторов доклада, самая очевидная существующая тенденция заключается в том, что конфликты на планете все более интернационализируются. В данный момент 91 страна мира вовлечена в тот или иной конфликт, в то время как в 2008 году таких государств было всего 58.

Вывод войск из Ирака и Афганистана

"Это не обязательно хорошо или плохо, - пояснил Киллелеа в интервью DW. - Некоторые страны могут быть задействованы в операциях по поддержанию мира, как, например, члены Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS). Хотя все больше стран участвуют в войнах за рубежом, можно также сказать, что мы становимся более интернациональными в том, как сотрудничаем (в целях прекращения конфликтов. - Ред.)".

Такое развитие событий может показаться неожиданным, если учесть, что за последнее десятилетие масштаб военных интервенций Запада уменьшился. Например, США и НАТО вывели войска из Ирака и Афганистана. Но, как отмечает Киллелеа, Соединенные Штаты по-прежнему вовлечены в различные военные конфликты - сейчас Вашингтон выступает крупнейшим сторонником и поставщиком оружия Украине в ее войне против вторгшейся на ее территорию России.

Войны выиграть все труднее

По выражению Киллелеа, глобальный индекс миролюбия, среди прочего, показывает, что сейчас "войны действительно трудно выиграть". Конфликты в Йемене и Сирии длятся уже 9 и 12 лет соответственно, и в обоих случаях нет никаких видимых перспектив чьей-то военной победы.

"Даже самым первоклассно вооруженным армиям мира трудно победить местное население, которое противится вторжению и располагает хорошими ресурсами (для оказания сопротивления. - Ред.)", - уточняет Киллелеа. По его мнению, это происходит из-за возможностей современных видов оружия, которые облегчают ведение асимметричной войны. "Сегодня почти любой человек с базовым техническим образованием может дистанционно взрывать бомбы", - отмечает он. В докладе IEP также указывается, что в период с 2018 по 2022 год число негосударственных групп, использующих беспилотники, удвоилось, а общее количество атак с использованием БПЛА за тот же временной отрезок выросло почти в три раза.

Результатом этих тенденций является то, что война (и мир) применительно к разным регионам оказываются удивительно долговечными: Исландия остается самой мирной страной на планете, занимая эту позицию в глобальном индексе с 2008 года, тогда как Афганистан уже восемь лет подряд считается наименее мирным государством. Йемен, Сирия, Южный Судан и Демократическая Республика Конго также входят в десятку наименее мирных стран мира с момента начала расчета индекса в 2007 году.

Однако Стив Киллелеа подчеркивает, что в индексе просматриваются и положительные тенденции: "Я думаю, что один из самых позитивных трендов наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке - за последние три года 13 стран там улучшили свой индекс миролюбия и только семь - ухудшили". Сейчас, добавляет Киллелеа, в регионе есть общепризнанное развитие ситуации в сторону усиления миролюбия: "Так что общая динамика не обязательно плохая".

Это особенно наглядно видно на примере Ливии, которая второй год подряд смогла улучшить свой показатель индекса. Хотя ситуация с безопасностью в этой стране все еще остается хрупкой, соглашение о прекращении огня, подписанное соперничающими группировками в октябре 2020 года, значительно стабилизировало обстановку. Еще один положительный аспект состоит в том, что многие государства продемонстрировали прогресс в борьбе с преступностью. В частности, в нескольких странах Карибского бассейна и Центральной Америки в 2022 году было зафиксировано снижение уровня терроризма и числа убийств.

Цена войны

В докладе IEP также рассматривается и экономическая цена военных конфликтов. В целом, войны и насилие обошлись миру в прошлом году в 17,5 триллионов долларов, что составляет 12,9% мирового ВВП. Для стран, сильнее всех пострадавших от такого рода конфликтов, последствия их особенно разрушительны: Украина, к примеру, израсходовала 63% своего ВВП на оборону, пытаясь противостоять российскому вторжению.

IEP прогнозирует, что возможная блокада Китаем Тайваня привела бы к особенно сильному снижению мирового экономического производства. Потери в таком случае были бы в два раза выше, чем в результате мирового финансового кризиса 2008 года.

Конечно, многие компании из сферы ВПК также зарабатывают на войне, но, по мнению аналитиков IEP, эти экономические выгоды затмевают затраты, которые влекут за собой военные конфликты и милитаризация. "Если я строю авианосец, он может обойтись мне в 20 млрд долларов, - говорит Киллелеа. - А для его эксплуатации мне нужно ежегодно 500 млн. Лучшее, на что я могу надеяться, это то, что мне не придется его использовать. Но эти средства также можно было бы использовать для развития экономики или системы здравоохранения". Тогда, уверен основатель IEP, это принесло бы гораздо большую пользу.

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