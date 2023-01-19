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Военные в аэропорту Гомы в Демократической Республике КонгоФото: Alain Uaykani/Xinhua/IMAGO
КонфликтыДемократическая Республика Конго

ЧВК Вагнера усиливает присутствие в Африке?

Симоне Шлиндвайн
29 мин. назад

Западные дипломаты обеспокоены появлением белых наемников в Демократической Республике Конго. Что известно о них и о планах Москвы в этой стране - у DW.

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Обычно в отеле Mbiza, расположенном рядом с международным аэропортом города Гома в восточной части Демократической Республики Конго, проживают бизнесмены и правительственные делегации из столицы страны Киншасы. Однако примерно с Рождества 2022 года этот отель полностью забронирован для других гостей, а именно: белокожих вооруженных мужчин из Восточной Европы.

"Там десятки, а может быть, даже сотня белых мужчин в форме, - делится местный журналист, который попросил об анонимности из соображений безопасности. - Они одеты в различную форму без национальных флагов и носят на поясах пистолеты".

По словам журналиста, вход в отель тщательно охраняют солдаты конголезской президентской гвардии. Они рассказали ему, что иностранцы забронировали все номера на длительный срок. "Теперь это штаб-квартира белых", - подтвердил гвардеец, несущий дежурство у входа в отель, но отказался сообщать что-либо еще.

Между тем представители западных дипломатических кругов уже несколько недель гадают, что означает присутствие вооруженных белокожих мужчин в Гоме на фоне нового витка боевых действий в восточной части ДРК. Конфликт там вспыхнул прошлой весной после того, как повстанцы из народа тутси, поддерживающие группировку "Движение 23 марта" (M23), захватили обширную полосу земли вдоль границы с соседними Руандой и Угандой.

Армия Конго несла большие потери в боях с повстанцами. Присутствие вооруженных белых людей в отеле Mbiza вызвало слухи, что правительство страны наняло для борьбы с повстанцами боевиков из ЧВК Вагнера.

Баннер с благодарностью в адрес ЧВК Вагнера в Мали, февраль 2022 года
Баннер с благодарностью в адрес ЧВК Вагнера в МалиФото: Florent Vergnes/AFP

Растущее влияние ЧВК Вагнера в Африке

Наемники из ЧВК Вагнера уже были задействованы для борьбы с исламистскими повстанцами в Мали и Центральноафриканской Республике. О том, что сегодня они находятся в ДР Конго, сообщают пользователи соцсетей из Руанды.

Однако Руанда, которую ООН обвиняет в поддержке повстанцев из M23 в Конго, заинтересована в том, чтобы выставить правительство в Киншасе в дурном свете, распространяя слухи о его возможных связях с российскими наемниками. Между тем президент Конго Феликс Чисекеди такие связи отрицает. "Я знаю, что это сейчас модно", - сказал он в недавнем интервью, добавив: "Нет, нам не нужно использовать наемников".

В январе в Twitter начали курсировать фотографии, на которых был изображен труп белого мужчины в камуфляжной форме, лежащий в грязи. "Вот что происходит с русскими из Вагнера", - говорилось в одном из комментариев.

Согласно расследованию немецкой газеты taz, руководство движения М23 подтвердило, что этот белый мужчина был убит в деревне Каренга 30 декабря. Однако журналист издания, беседовавший с DW, подчеркнул, что большинство конголезцев не могут определить, являются ли мужчины русскими или выходцами из других стран Восточной Европы. И все же конголезцы в Гоме называют попавшихся им на глаза вооруженных мужчин "русскими", явно связывая их с ЧВК Вагнера.

Румынские наемники в Конго

Между тем есть основания полагать, что в Конго присутствуют наемники из других восточноевропейских стран, в частности Румынии и Болгарии. 2 января Фистон Махамба - журналист, ведущий факт-чекинговый портал Congo Check, - опубликовал в Twitter фото, изображающее белого мужчину среднего возраста с автоматом Калашникова в руках, стоящего на дороге между двумя черными солдатами, предположительно в районе к северу от Гомы. Это фотография опытного наемника из Румынии по имени Горациу Потра, следовало из подписи.

Потра является управляющим директором румынской группы наемников Asociatia RALF, базирующейся в Сибиу. На ее сайте указано, что компания готовит телохранителей для VIP-персон, охраняет "чувствительные территории", такие как месторождения ископаемых, и обучает спецназ. На запросы по электронной почте эта фирма не ответила.

Сообщается, что сегодня наемники из компании Asociatia RALF занимаются охраной аэропорта Гомы. А вот техобслуживание самолетов там проводят представители частной болгарской компании Agemira. Расследователи taz связались с несколькими международными экспертами по ЧВК Вагнера и расследователями из ООН, но никто не смог подтвердить связь между Горациу Потра и российской ЧВК.

Связи ДР Конго с Россией

За последний год Киншаса укрепила связи с Россией. Не далее как в августе 2022 года министр обороны африканского государства Жильбер Кабанда был приглашен на конференцию по безопасности в Москву, где он высоко отозвался о поддержке России.

РФ, в свою очередь, пообещала помочь оснастить армию Конго современным военным оборудованием, особенно танками, вертолетами и боевыми самолетами. До недавнего времени это обещание было нелегко выполнить из-за эмбарго на поставки оружия, которое Совет Безопасности ООН наложил в отношении Конго в 2003 году. Согласно новой резолюции, принятой Совбезом ООН 20 декабря 2022 года, страны больше не обязаны информировать ООН о продаже оружия или военной поддержке конголезского правительства.

Через два дня после принятия этой резолюции в Гому начали прибывать белые наемники с румынскими паспортами. В частности, сотрудник иммиграционной службы ДР Конго, работающий в аэропорту города, подтвердил, что проштамповал румынские паспорта белых мужчин, которых он посчитал военными.

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