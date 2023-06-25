В результате авиаударов РФ в Сирии - не менее 13 погибших

Один из авианалетов совершен на многолюдный рынок в Джиср-эш-Шугуре, в результате другой атаки пострадал пригород Идлиба, сообщили активисты Сирийского наблюдательного совета по правам человека.

По данным сирийских активистов, в результате российских авиаударов в контролируемой исламистскими ополченцами провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли, по меньшей мере, 13 человек, в том числе несколько детей. Один из авианалетов был совершен на многолюдный рынок в городе Джиср-эш-Шугур, в результате погибли не менее 9 человек, в том числе два ребенка, сообщил в воскресенье, 25 июня, Cирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

Наиболее смертоносные авианалеты в Сирии с начала года

Еще четыре человека были убиты в результате атаки в пригороде Идлиба, среди погибших - боевик-джихадист, сообщил далее SOHR. Ранения в результате российских авианалетов получили еще не менее 30 человек. Ожидается, что число погибших возрастет, сообщается далее. Базирующийся в Великобритании SOHR, получающий информацию от сети активистов в Сирии, заявил, что речь идет о наиболее смертоносных авиаударах с начала года.

Представитель городского ведомства гражданской обороны Джиср-эш-Шугура Ахмед Джасиги заявил агентству AFP, что в результате обстрела погибли несколько человек. По его словам, пострадавший рынок являлся важным источников дохода для местных жителей, занимающихся сельским хозяйством.

Как отмечает AFP, в результате военных действий в Сирии с 2011 года погибло около 500 тысяч человек, свои дома покинули около половины жителей страны.

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