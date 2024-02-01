Мобилизация в Украине. Что изменилось в новом законопроекте

Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады обновленную версию законопроекта о мобилизации. Исправлены ли те нормы, за которые больше всего критиковали предыдущий документ?

После волны критики по поводу законопроекта о мобилизации правительство Украины было вынуждено отозвать этот документ. В Кабмине его быстро доработали, и вот теперь уже обновленный законопроект повторно был внесен на рассмотрение парламента. Юристы и правозащитники, опрошенные DW, говорят в целом о "небольшом апдейте" того, что предлагалось ранее, но в то же время указывают и на существенные изменения. DW - о главных из них.

Ограничение за неявку в ТЦК только через суд

В предыдущей версии законопроекта предлагалось вводить ряд ограничений в отношении лиц, уклоняющихся от обновления своих данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК) - например, запрещать им выезжать за границу, ограничивать их в праве управления транспортным средством, блокировать их счета. Эти ограничения остались и в новой версии, но будут вводиться только через суд.

ТЦК должен будет обратиться в суд с просьбой применить ограничения, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК или в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если человек находится за границей. На рассмотрение заявления ТЦК у суда будет 15 дней.

В одном из ТЦК Киева Фото: Anna Fil/DW

"Это, конечно, лучше, что такие решения будет принимать суд, но учитывая то, что судебная система загружена, некомплектность судов, недофинансирование судов, потому что у некоторых нет средств на рассылку писем, то это может привести к тому, что суд не сможет предупредить человека за 15 дней и на его счета будет наложен арест", - прокомментировал DW адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

По словам юриста, из-за ошибок в учетных данных многие повестки ТЦК и сейчас присылают людям, которые уже служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ), и если такая повестка придет военнослужащему после принятия законопроекта, а он уже выполняет боевое задание и не имеет связи, это риск, что его банковские счета будут тоже ошибочно заблокированы. "И таких ситуаций может быть много, поэтому нужно очень четко выписать эту процедуру и предусмотреть все риски, пока не работает унифицированная электронная система", - говорит Лихачев.

Электронные повестки

Новая версия правительственного законопроекта о мобилизации обязывает граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста. Это позволит посылать повестки о вызове в ТЦК в электронный кабинет. В то же время документ не исключает и вручение повестки под расписку.

Лихачев отмечает, что в законопроекте четко не прописано, как будет функционировать эта система и будут ли применены санкции к тем, кто не сможет зарегистрироваться в электронном кабинете.

Отсрочка для родителей-одиночек

Согласно новому законопроекту, отсрочку от мобилизации получают женщины и мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или объявлен умершим.

Украинский военный на передовой Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

У правозащитника Центра гражданских свобод Владимира Яворского возникли вопросы, касающиеся этой нормы. "Отсрочка предусматривается только тогда, когда одного из родителей физически не существует. Но часто второй родитель просто может быть абсолютно недостижимым: родители не живут вместе - один из них за границей, в ОРДЛО или в России, а второй подлежит мобилизации, и ребенка просто некуда будет девать. Как быть в этом случае?", - спрашивает правозащитник.

Яворский соглашается с тем, что сейчас многие родители специально разводятся, чтобы избежать мобилизации, и эту возможность для уклонистов нужно закрыть. Но не таким способом, когда будут нарушены права ребенка, отмечает правозащитник. Он настаивает, чтобы депутаты более тщательно прописали эту норму.

Увольнение из армии для людей с инвалидностью

Обновленный законопроект предусматривает освобождение от воинской службы людей, имеющих любую группу инвалидности, но в то же время им предоставлена возможность служить по собственному желанию. Военные, имеющие инвалидность, могут по желанию демобилизоваться. Юрист правозащитного центра для военнослужащих ОО "Принцип" Анастасия Володенкова приветствовала такую норму.

"Отсрочка для людей с инвалидностью была и раньше, а вот возможность уволиться из войска на основании того, что человек имеет инвалидность не было. И это несправедливый аспект, потому что инвалидность мог обрести военный, когда он непосредственно проходил службу или в результате участия в боевых действиях. Это предлагают изменить и это существенный плюс", - говорит Володенкова.

"Ограниченно пригодных" больше не будет

В новом законопроекте отсутствует категория "ограниченно пригоден". Все, кто имеет такой статус, будут обязаны еще раз пройти военно-врачебную комиссию и должны быть признаны либо пригодными, либо непригодными для службы.

Украинские солдаты на фронте Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/picture alliance

"Мы выступаем за то, чтобы люди, которые получили увечья, но все равно хотят служить - а таких очень много в армии - чтобы они имели возможность продолжать службу, а не просто были признаны непригодными. По закону, непригодность - это обязательное условие для увольнения", - отмечает Володенкова.

Юрист положительно оценила то, что военным, которые были освобождены из плена, хотят предоставить 90 дней дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решат продлить службу.

Демобилизация после 36 месяцев службы под вопросом

Неоднозначные реакции вызвала норма, которую все ожидали в обновленном законопроекте - демобилизация военных после 36 месяцев службы. Законопроект действительно предусматривает право на демобилизацию после этого срока, но в документе написано, что такое увольнение со службы осуществляется в сроки, определенные решением ставки верховного главнокомандующего.

"Даже с учетом того, что человека после 36 месяцев службы должны уволить в течение месяца, должно быть еще решение верховного главнокомандующего. Какие это будут сроки, как они будут определяться - вопросов больше, чем ответов. Действительно 36 месяцев упомянуто, но никто не может спрогнозировать, насколько этот срок для демобилизации реальный, не будет ли этот период растянут", - говорит координатор аналитико-адвокатского направления общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

Депутат из фракции оппозиционной политсилы "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко считает, что правительство "развело" всех военнослужащих, ожидающих демобилизацию. "Говорили о демобилизации, а четких сроков службы так и не прописали. Прописали, что это возможно когда-то, наверное, как будет время… Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале и сообщил, что готовит альтернативный законопроект.

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