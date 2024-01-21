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Глава ГУР Буданов: Украине не обойтись без мобилизации

Жан Рофе
21 января 2024 г.

Украинская армия испытывает ощутимый дефицит людей, но и у России с этим проблемы, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (фото из архива)
Кирилл Буданов (фото из архива)Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации в стране из-за дефицита людей на фронте. "Невозможно даже представить себе, что мы сможем обойтись без мобилизации", сказал он в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, 21 января.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимую нехватку личного состава, однако и у России с этим проблемы. Она теряет столько же или даже больше военнослужащих, чем способна мобилизовать. То же самое касается и ее вооружений. Россия расходует больше оружия и боеприпасов, чем способна произвести, отметил глава ГУР. "Именно этим объясняется поиск Россией оружия в других странах", - сказал он.

Буданов не стал давать оценку текущей ситуации на фронте, перенаправив вопрос в Генеральный штаб ВСУ. Прошлогоднее контрнаступление Украины он охарактеризовал так: "Сказать, что все хорошо, неправда. Сказать, что катастрофа, тоже неправда".

Глава ГУР также отказался делать какие-либо "смелые прогнозы" на 2024 год. "Я надеюсь, что наши успехи будут больше, чем их", - заявил он.

Планы мобилизации в Украине

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что в ВСУ существует дефицит кадров, и в 2024 году планируют мобилизовать новых военнослужащих, чтобы заменить воюющих уже два года и восполнить потери. В конце декабря 2023 года в Верховной раде зарегистрировали правительственный законопроект об ужесточении в стране мобилизации.

Среди прочего правительство предлагает снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, разделить граждан на две категории - "годен" и "не годен" к военной службе, исключив промежуточную категорию - "ограниченно годен", а также установить перечень тех, кто имеет право на отсрочку и освобождение от призыва.

Кроме того, предлагается упростить порядок вручения повесток. Согласно законопроекту, ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Для уклонистов предлагается установить ряд ограничений. Им могут грозить запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, водить машину и брать кредиты.

После обнародования законопроекта на правительство обрушился шквал критики и обвинений в отсутствии коммуникации с обществом при подготовке документа. На прошлой неделе глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что законопроект вернут на доработку кабинету министров.

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Материал Financial Times

Kyrylo Budanov: the Ukrainian military spy chief who ‘likes the darkness’
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