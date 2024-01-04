Мобилизация в ВСУ поляризует украинцев: как это изменить?

Украинцы скептически относятся к мобилизации в ВСУ по принуждению и хотят иметь мотивацию и четкое понимание условий и сроков военной службы. Как это может выглядеть - у DW.

Общественные настроения в Украине по вопросу мобилизации все сильнее поляризуются, констатируют эксперты. Среди последних поводов - внесенный на рассмотрение Верховной рады в конце декабря правительственный законопроект, ужесточающий правила призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и отвественность за уклонения от воинской службы.

Депутаты еще не взялись за его рассмотрение, а документ уже подвергся резкой критике, вызвав немалый резонанс в обществе. Добавили ажиотажа усиление проверок на границе мужчин, выезжающих за пределы Украины, и инициатива некоторых территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК СП), бывших военкоматов, раздавать мужчинам на блокпостах в канун новогодних праздников приглашения для сверки данных.

Общественные настроения по мобилизации

"Планировали поехать на новогодний отдых, но передумали, потому что на автодорогах блокпосты и всем раздают повестки. Муж понимает, что рано или поздно придется идти в военкомат, но не на праздники же. Он работает, платит налоги", - говорит жена одного из военнообязанных, пока обходящего ТЦК стороной.

В соцсетях появились закрытые группы, где обсуждают детали законопроекта и дают советы, как объехать блокпосты, где раздают повестки. "Проблема в том, что государство мобилизует только простых людей. Ни один человек из правящей партии не воюет. Я уже не говорю о приближенных к офису президента и о нем самом. Обществу очень важно увидеть, что война - это дело всех, в том числе друзей президента", - комментирует мобилизацию в Facebook пользователь Ярослав.

ВСУ нужно больше солдат Фото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

"Сначала добровольцами пошли мотивированные. Однако их в обществе всегда меньшинство, и практически все уже на фронте. А всем остальным просто страшно, потому что на войне могут убить. Но признавать это почему-то стыдно, хотя это базовый инстинкт. И они (власти. - Ред.) (…) все мешают - от налогов и депутатов до международной политики, чтобы оправдать себя", - возмущается пользователь соцсети Х с ником H6elg.

"Наивный нарратив о запросе на справедливость от мужчин в гражданском. В этой "мясной" действительности не может быть справедливости. Ее не может быть там, где гибнут тысячи. (...) И это страшный опыт. И полезен он только для сильных. Конечно, война - это страшно и неприятно. (…) Но наше количество перерастает в качество. Больше нас - меньше кровавой грязи. Так работает война", - констатирует воюющий писатель Артем Чех.

Принудительную мобилизацию украинцы не поддерживают

Основатель исследовательской социологической компании Active Group Андрей Еременко говорит, что вопрос мобилизации в последнее время больше не является объединяющим фактором для общества, как это было в начале полномасштабного вторжения России. Вместо этого она стало все больше разделять людей.

Active Group все это время отслеживает тенденции восприятия мобилизации населением. "Мы заметили, что людей, отвечающих (по поводу мобилизации. - Ред.) "скорее да или скорее нет", все меньше, а тех, кто отвечает "абсолютно да или абсолютно нет", - больше. Это свидетельствует о поляризации общества по этому вопросу", - заявил DW Еременко.

По его словам, у украинцев появилось чувство страха и принуждения к мобилизации. Согласно последнему опросу Active Group от середины декабря, более 70% украинцев не поддерживают принудительную мобилизацию. За нее однозначно выступают лишь 3%, допускают при определенной ситуации - 12,5% респондентов. При этом, по словам Еременко, около 62% признают наличие проблемы с мобилизацией.

Провальная коммуникация с обществом?

О проблемах с нехваткой людей в армии говорит как военное руководство, так и эксперты. По словам главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, мобилизация нужна для доукомплектования подразделений, понесших потери, проведения ротации на передовой, замены демобилизуемых по возрасту и состоянию здоровья людей и для формирования резерва с целью новых контрнаступлений

"Все поддерживают деоккупацию захваченных территорий и соглашаются, что ВСУ должны выйти на международно признанные границы Украины. Но для этого нам нужно закрывать запросы, которые поступают от военных по поводу оружия и людей", - отмечает Мусиенко.

И указывает на то, что власти с самого начала неправильно подошли к коммуникации с обществом по поводу мобилизации. Когда закончился поток добровольцев, с первых дней стоявших в очередях у военкоматов, упор делался на принуждение. Мусиенко приводит пример разошедшихся по Сети видео, на которых заснято, как сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах и в спортзалах и раздают повестки на блокпостах.

По его словам, мобилизация показывается в негативном контексте: "Еще и вносятся дискриминационные законопроекты, которые ограничивают конституционные права. Или в очередной раз вбрасывают информацию о мобилизации женщин или принудительном возвращении мужчин из-за границы. Это все не способствует мобилизации". Кроме того, Мусиенко указал на большое количество фейков о принудительной мобилизации, появляющихся после каждой законодательной инициативы в этой сфере и распространяющихся через соцсети, которые Россия часто использует для информационных операций.

Что может сработать?

По мнению экспертов, принуждение к мобилизации следует изменить на формирование мотивации идти служить в армию. Этому будет способствовать прежде всего смена характера информационной кампании по мобилизации и развертывание курсов довоенной подготовки в регионах, где желающие могли бы изучить азы военного дела, параллельно обсуждая с демобилизованными ветеранами плюсы и минусы службы в армии.

Кроме того, говорят эксперты, серьезно изменить отношение к мобилизации может совершенствование системы рекрутинга - когда военнообязанному предлагают перечень вакансий и подыскивают конкретное подразделение, где ему будет комфортнее служить. При этом после того, как человек уже определился со своими приоритетами, ему оказывается помощь в подготовке к службе.

Украинские военные в районе Харькова, декабрь 2023 года Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Владислав Грезев, основатель и глава рекрутингового агентства Lobby X, сотрудничающего с Минобороны Украины, говорит, что сейчас добровольный отклик на конкретную военную вакансию работает. "Пока динамика у нас положительная, каждую неделю увеличивается число добровольцев и вакансий от подразделений, но эта динамика остановится, когда военнообязанные узнают о других возможностях. И дальше увеличивать количество добровольцев можно будет лишь качественными изменениями самой системы", - объяснил Грезев "Укринформу".

Александр Мусиенко считает, что военному руководству также нужно провести закрытый мониторинг эффективности работы командования бригад, чтобы выявить проблемы во взаимодействии с личным составом и решить их. Это, по его мнению, может поднять мотивацию к мобилизации именно в те подразделения, где командование ответственно и уважительно относится к бойцам.

В свою очередь, зампредседателя комитета Рады по вопросам информационной политики, депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире национального телемарафона заявила, что законопроект о мобилизации не будут выносить на рассмотрение в том виде, в котором он поступил. По словам Кравчук, будет подготовлен компромиссный вариант.

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