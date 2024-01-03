В Украине при попытке сбежать в Венгрию задержали 12 мужчин

С начала российского вторжения в Украине действует военное положение, запрещающее выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет.

В Украине недалеко от границы с Венгрией задержали 12 мужчин, которые пытались незаконно перейти границу, сообщила государственная пограничная служба страны в среду, 3 января.

При попытке пересечения границы мужчин пытались скрыться, заметив пограничников. Те в свою очередь открыли предупредительный огонь. Кроме того, была установлена личность посредника, помогавшего в переходе границы. Ему мужчины заплатили по 12 тысяч гривен (290 евро) каждый, говорится в сообщении ведомства.

На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о незаконном пересечении границы и неповиновении требованию пограничников. Их дела направлены в суд. Погранслужба также сообщила о задержании двух украинцев при попытке незаконного перехода границы с Молдовой.

Возможное ужесточение мобилизации в Украине

Действующее в Украине с начала российского вторжения военное положение предусматривает запрет на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет. Как неоднократно подчеркивалось властями страны, в вооруженных силах Украины существует дефицит кадров, и в 2024 году власти намерены мобилизовать новых военнослужащих, чтобы заменить воюющих уже два года и восполнить потери.

В конце декабря 2023 года в Верховной раде зарегистрировали правительственный законопроект об ужесточении в стране мобилизации. В числе прочего правительство предлагает снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, предлагается разделить граждан на две категории - "годен" и "не годен" к военной службе, исключив промежуточную категорию - "ограниченно годен".

Существенно предлагается упростить порядок вручения повесток. Согласно законопроекту, ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Для уклонистов предлагается установить ряд ограничений. Им могут грозить запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, водить машину и брать кредиты.

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