Умеров: Демобилизация в ВСУ возможна лишь по окончании войны

Украинскому обществу нужно понять, как отвоевать захваченные Россией территории, поскольку военные намерены выйти на границы 1991 года, пояснил глава Минобороны Украины.

О демобилизации украинских военных можно говорить лишь после окончания начатой Россией войны. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию "Суспiльне" , опубликованном в воскресенье, 24 декабря.

Российская армия продолжает боевые действия, поэтому Киев нашел решения, которые позволят бойцам ВСУ, уже два года находящимся на фронте, понять, какие правила появятся для того, чтобы они отдохнули или получили частичное освобождение, пояснил министр. "Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - указал глава украинского Минобороны.

Цель Киева - выход на границы 1991 года

"Мы хотим дойти до границ 1991 года. Нам, как обществу, нужно понять, как мы будем отвоевывать земли", - заявил Умеров. "Слово "демобилизация" мы можем использовать только после окончания войны", - подчеркнул министр.

Умеров добавил, что Минобороны Украины изучает возможность рассылки военнообязанным гражданам электронных уведомлений о необходимости явки в территориальные центры комплектования. Подобные электронные приглашения будут получать и украинцы, проживающие за рубежом, уточнил он.

Заявление Умерова о возможном призыве украинцев из-за границы

Министр обороны Украины ранее заявил в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico о намерении украинских властей в поисках новых солдат для оборонительной войны против России с 2024 года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, находящихся за границей. Вскоре после этого в возглавляемом им ведомстве дезавуировали слова Умерова, заявив, что "на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы".

По словам начальника управления прессы и информации украинского Минобороны Иллариона Павлюка, министр в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии. В то же время в офисе президента Украины одобрили идею призыва украинских беженцев.

Киев хочет призвать на военную службу еще до 500 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно до 500 тысяч человек. Верховная рада начала разработку соответствующего законопроекта.

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