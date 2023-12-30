Законопроект о мобилизации в Украине будет доработан

Внесенный в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета рассмотрят лишь после обсуждения, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Новый законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета в Украине, внесенный в Верховную раду кабинетом министров, в нынешнем виде не попадет на голосование, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу, 30 декабря. По его словам, законопроект будет доработан после обсуждения.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент рассмотрит его в первом, втором чтении, и будем иметь новый закон о мобилизации", - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что действующее законодательство Украины о мобилизации и воинском учете не соответствует нынешним реалиям. Все общество должно понять: в Украине идет большая война, и если РФ ее выиграет, то "захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины", добавил советник.

Правительственный законопроект о мобилизации

Правительственный законопроект, нацеленный на "совершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", зарегистрировали в Верховной раде вечером 25 декабря. Документ предусматривает ужесточение правил призыва в вооруженные силы и ответственности за уклонения от воинской службы.

Среди прочего, в законопроекте предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, разделить граждан на две категории - "годен" и "не годен" к военной службе, исключив промежуточную категорию - "ограниченно годен", а также установить перечень тех, кто имеет право на отсрочку и освобождение от призыва.

После обнародования законопроекта на правительство обрушился шквал критики и обвинений в отсутствии коммуникации с обществом при подготовке документа.

Планы призвать до полумиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что на военную службу планируется принять дополнительно 450-500 тысяч человек, в связи с чем готовится соответствующий законопроект, который затем поступит на рассмотрение парламента. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 25 декабря написал в Telegram, что "военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных".

На следующий день главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины не подавало запроса на конкретное число мобилизованных. Залужный подчеркнул, что Генштаб ВСУ не наделен правом законодательной инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.

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