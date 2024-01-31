В Раду Украины внесли обновленный законопроект о мобилизации

Правительство Украины переработало изначальный вариант законопроекта о мобилизации. Среди прочего изменения касаются ограничений для уклонистов - их может накладывать только суд, но не военкоматы.

Кабинет министров Украины одобрил и внес в Верховную раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. "Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами", - сообщило министерство обороны Украины в среду, 31 января, в Telegram.

Обновленный проект нового закона предполагает изменение призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет и устанавливает максимальный срок службы в военное время, который будет составлять 36 месяцев. Если военнослужащий беспрерывно служил все это время, по окончании этого срока он сможет демобилизоваться. Люди с инвалидностью всех групп освобождаются от службы.

Ограничить права уклонистов может только суд

Кроме того, одним из ключевых изменений является возможность ограничить права уклониста, в том числе, на выезд за рубеж и вождение автомобиля, а также арест счета в банке, только через суд. В первоначальной версии документа это могли делать Центры территориального комплектования (военкоматы). Обновленный законопроект отменяет срочную службу в армии и вводит базовую военную подготовку. Граждане 18-24 лет смогут выбирать, когда пройти военное обучение сроком до 5 месяцев, при этом за ними будет сохраняться рабочее место.

Законопроект также вводит ограничения по срокам выполнения призывниками требований военкоматов. "Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", - указывается в документе. Днем вручения повестки будет считаться день получения Центром территориального комплектования уведомления о доставке повестки в электронный кабинет призывника. Повестки могут вручаться и "традиционным" способом - под расписку. Если получивший повестку не явится в военкомат в течение 15 дней, в его электронный кабинет пришлют требование выполнить обязанности. Среди уважительных причин неявки в военкомат есть "действия страны-агрессора".

Украинцев обяжут иметь при себе военный билет

Граждан Украины 18-60 лет обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Снявшиеся с воинского учета и уехавшие за границу граждане должны будут встать на учет за границей в течение 30 дней после принятия соответствующего постановления правительства. После этого они получат право беспрепятственно въезжать в Украину и выезжать из нее.

В законопроекте также прописаны нормы, касающиеся воинского учета женщин. Постановке на него подлежат пригодные женщины, имеющие медицинскую и фармацевтическую специальность, а по желанию могут это сделать те, кто имеет профессию, родственную военно-учетной.

Власти Украины на фоне продолжающегося российского вторжения неоднократно подчеркивали, что в ВСУ существует дефицит кадров, и в 2024 году планируют мобилизовать новых военнослужащих, чтобы заменить воюющих уже два года и восполнить потери. В конце декабря 2023 года в Верховной раде зарегистрировали правительственный законопроект об ужесточении в стране мобилизации. После обнародования законопроекта на правительство обрушился шквал критики и обвинений в отсутствии коммуникации с обществом при подготовке документа и его в итоге вернули на доработку правительству.

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