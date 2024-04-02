В Украине отменен статус "ограниченно годный" к службе в ВСУ

В соответствии с поправками к закону о праве военнослужащих на соцзащиту украинцам, признанным ранее "ограниченно годными", следует явиться на повторный медосмотр.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал законопроект об изменениях в законы об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Как рассказал в Telegram депутат Верховной рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк, одно из этих изменений, предполагает, что "мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр (так как статус ограниченно годных для военной службы отменен)".

В законе остается норма о полной "способности или неспособности" нести военную службу, указывает украинское онлайн-издание "Фокус" . Решение на этот счет будет принимать военно-врачебная комиссия.

Кроме того, внесенные поправки запрещают становиться военными капелланами представителям религиозных организаций, "руководящий центр" которых находится в России. В первую очередь, это затронет священнослужителей Украинской православной церкви.

Снижение предельного возраста для мобилизации до 25 лет

В тот же день Зеленский подписал законопроект о поправках в закон "О воинской обязанности", позволяющих призывать на военную службу по мобилизации мужчин в возрасте 25 и 26 лет. До сих пор принудительной мобилизации в Украине подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет.

Поправки, предусматривающие снижение возрастного предела для призыва на военную службу по мобилизации, Верховная рада Украины приняла еще в мае 2023 года. 5 июня того же года этот законопроект был направлен на подпись Зеленскому, однако президент подписал его только сейчас.

При подготовке законопроекта министерство обороны Украины обосновывало его необходимостью пополнения мобилизационного резерва.

Нехватка живой силы у ВСУ

Как напоминает "РБК Украина", Зеленский в декабре 2023 года заявил, что готов снизить предельный возраст призыва на военную службу до 25 лет только в том случае, если получит аргументы от военных.

На фоне недавних военных успехов ВС РФ ряд экспертов в последние недели обращали внимание, что украинской армии не хватает не только западного оружия, но, в первую очередь, и живой силы.

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