Байден подписал принятый Конгрессом пакет помощи Украине

Закон о многомиллиардной помощи США Украине, споры о котором велись несколько месяцев, вступил в силу. Президент США пообещал начать передачу помощи Киеву уже на этой неделе.

Президент США Джо Байден подписал одобренные обеими палатами Конгресса многомиллиардные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. Тем самым, данный закон в среду, 24 апреля, вступил в силу. "Он сделает Америку безопаснее. Он сделает мир безопаснее", - заявил Байден в Белом доме.

По его словам, пакеты помощи "окажут решающую поддержку партнерам Америки" и "позволят им защитить свой суверенитет, а также жизни и свободу своих граждан". "И это инвестиция в нашу собственную безопасность", - добавил американский президент.

Конгресс одобрил многомиллиардные законопроекты

Накануне вечером многомиллиардный пакет военной помощи Украине одобрил Сенат, а несколькими днями ранее - Палата представителей США. Джо Байден пообещал подписать этот законопроект сразу же, как только он дойдет до его стола, чтобы начать уже на текущей неделе отправку оружия и техники в Украину, обороняющейся от российского вторжения.

"Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорится в заявлении главы Белого дома. - Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".

Общий объем пакета помощи США зарубежным странам составляет 95 миллиардов долларов (чуть менее 89 миллиардов евро). 61 миллиард долларов из этой суммы предназначен для Украины, в пакет входит также помощь Израилю, населению сектора Газа и Тайваню.