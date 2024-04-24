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Конгресс США одобрил долгожданный пакет помощи Украине

Евгений Жуков
24 апреля 2024 г.

Через несколько дней после Палаты представителей долгожданный пакет военной помощи Украине одобрил и Сенат США. Президент Байден пообещал подписать законопроект, как только он дойдет до его стола.

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Капитолий в Вашингтоне
Здание Капитолия в ВашингтонеФото: picture-alliance/dpa/M. Reynolds

Верхняя палата Конгресса США одобрила многомиллиардный пакет военной помощи Украине. Законопроект получил широкую поддержку в ходе голосования в Сенате поздно вечером во вторник, 23 апреля, по местному времени.

Президент США Джо Байден пообещал "подписать этот законопроект и обратиться к американскому народу" сразу же, "как только он завтра дойдет до моего стола", чтобы начать отправку оружия и техники в Украину уже на текущей неделе.

"Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорится в заявлении главы Белого дома. - Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".

Зеленский поблагодарил Сенат

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие пакета помощи, жизненно необходимой для его страны. Он отметил, что с нетерпением ждет подписания законопроекта.

Общий объем пакета помощи США зарубежным странам составляет 95 миллиардов долларов (чуть менее 89 миллиардов евро). 61 миллиард долларов из этой суммы предназначен для Украины, также в пакет входит помощь Израилю, населению сектора Газа и Тайваню.

Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, утвердила пакет помощи Украине 20 апреля после нескольких месяцев противостояния.

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