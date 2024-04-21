Зеленский: Решение США предотвратит "второй Афганистан"

Решение Палаты представителей одобрить новый масштабный пакет помощи Украине не только поддержит эту страну, но и укрепит демократию во всем мире, заявил украинский президент в эфире NBC News.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США за решение о новом многомиллиардном пакете помощи Киеву. "Эта помощь укрепит Украину и направит Кремлю мощный сигнал о том, что она не станет вторым Афганистаном", - заявил глава украинского государства в эфире американского телеканала NBC News в воскресенье, 21 апреля.

Тем самым Соединенные Штаты поддержат Украину, защитят ее граждан и демократию во всем мире, подчеркнул он. "Нам действительно необходимо довести это (одобрение новой помощи Киеву. - Ред.) до конца. - отметил Зеленский. - Мы хотим по возможности получить необходимую помощь для солдат на фронте как можно скорее. А не через шесть месяцев".

По словам украинского президента, после одобрения США нового пакета помощи у Украины появится возможность стабилизировать ситуацию на поле боя и перехватить инициативу, поскольку ВСУ необходимо новое оружие. "Думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооруженные силы, и у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит систему вооружений, которая нам так нужна", - указал он.

Одобрение новой помощи Украине в Палате представителей

Накануне Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине размером около 61 млрд долларов. В поддержку законопроекта высказались 311 конгрессменов, против проголосовали 112 человек.

Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Голосование назначено на 23 апреля. Ожидается, что верхняя палата Конгресса, в которой большинством обладают демократы, поддержит пакет помощи Украине в размере около 61 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявил, что затем незамедлительно подпишет данный документ.

Противостояние демократов и республиканцев в законодательном органе США по вопросу дальнейшей помощи Украине идет с конца 2023 года. Администрация США настаивает на одобрении дальнейшей помощи, а министерство обороны предупреждает, что без продолжения американской поддержки Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами. В феврале Сенат одобрил законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, но документ был заблокирован в нижней палате. В апреле программы помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные меры по укреплению национальной безопасности были выделены в отдельные законопроекты.