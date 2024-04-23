CNN: Военная помощь США уже ждет в Европе отправки в Украину

Большая часть вооружений для Украины уже находится в Европе и ждет отправки в Украину после принятия нового пакета помощи.

Большая часть американских вооружений из нового пакета помощи для Украины, который проходит одобрение в Конгрессе США, уже находится на складах в Германии и Польше, что позволит оперативно доставить ее на фронт после окончательного вердикта Вашингтона. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN во вторник, 23 апреля.

По словам собеседника CNN, в первую очередь в Украину будут переданы артиллерийские снаряды, дефицит которых испытывает армия страны. Несмотря на близость к Украине доставка вооружений по-прежнему будет представлять собой серьезную логистическую проблему, учитывая огромное количество задействованной техники, отмечает CNN. Десятикратное преимущество России в вооружениях таким образом не будет преодолено за короткий срок, подчеркивает телеканал.

Пентагон готов оперативно передать оружие после приказа

Представитель Минобороны США Патрик Райдер, выступая несколькими днями ранее перед голосованием в Палате представителей, заявил, что американское военное ведомство "готово быстро отреагировать", как только будет отдан какой-либо приказ о передаче вооружений.

"Как вы знаете, у нас очень мощная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перевозить военные средства. Как мы уже делали в прошлом, мы можем перевезти груз в течение нескольких дней", - сказал представитель Пентагона.

Одобрение новой помощи Украине в Палате представителей

Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, 20 апреля после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине размером около 61 млрд долларов. Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Ожидается, что верхняя палата Конгресса, в которой большинством обладают демократы, поддержит его. Президент США Джо Байден уже заявил, что затем незамедлительно подпишет документ.

Первая партия помощи Украине после вступления в силу нового бюджета на эти цели будет стоить 1 млрд долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. В пакет войдут автомобили, боеприпасы к переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger, дополнительные боеприпасы для "высокомобильных реактивных артиллерийских систем", 155-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы к TOW и Javelin и "прочее оружие, которое можно немедленно применить на поле боя".