Конгрессмены США одобрили отдельный пакет помощи Украине

Нижняя палата Конгресса несколько месяцев блокировала выделение новой помощи Киеву. Теперь документ ожидает голосование в Сенате.

Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, после нескольких месяцев противостояния утвердила масштабный пакет помощи Украине. В поддержку законопроекта в субботу, 20 апреля, высказались 311 конгрессменов, против проголосовали 112 человек.

Многие республиканцы, являющиеся сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, проголосовали против законопроекта, но не смогли помешать его утверждению. После голосования в Палате представителей раздались аплодисменты. Некоторые конгрессмены размахивали украинскими флагами и выкрикивали "Украина, Украина!". Вслед за одобрением нижней палаты законопроект должен утвердить Сенат. Ожидается, что верхняя палата Конгресса поддержит пакет помощи Украине около 61 млрд долларов.

Приняты ряд других законопроектов

Одновременно Палата представителей США приняла законопроекты о конфискации российских активов в пользу Киева, о санкциях и запрете соцсети TikTok на территории Соединенных Штатов. Кроме того, принят пакет помощи Израилю объемом более 26 млрд долларов и Тайваню на 8 млрд долларов.

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