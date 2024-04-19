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Дональд Трамп: Выживание Украины важно и для США

Александра Иванова
19 апреля 2024 г.

В преддверии голосования в Палате представителей Конгресса по резолюции о военной помощи Украине экс-президент США заявил, что Европа должна поддерживать Киев в большей мере, чем его страна.

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Конгресс США
Конгресс СШАФото: Pedro Ugarte/AFP/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп, который намерен в ноябре вновь бороться на выборах за пост главы государства в качестве кандидата от Республиканской партии, считает, что "выживание и сила Украины" важны и для американцев. Однако Европа должна оказывать более решительную поддержку подвергшейся российскому вторжению стране, чем Соединенные Штаты. Это следует из поста Трампа в соцсети Truth Social, обнародованного им в четверг, 18 апреля.

"Мы все согласны, что выживание и сила Украины должны бы быть для Европы важнее, чем для нас (США. - Ред.), но это важно и для нас тоже, - написал Трамп. - Как так вышло, что Соединенные Штаты тратят на войну в Украине на 100 млрд долларов больше, чем Европа, притом что нас разделяет океан?"

Голосование по военной помощи Украине в Палате представителей Конгресса США

За последние недели наблюдатели не раз обращали внимание на сложную ситуацию, в которой оказалась украинская армия из-за нехватки боеприпасов и военной помощи со стороны Вашингтона. 17 апреля спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил раздельные законопроекты о новой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что голосование по ним пройдет 20 апреля.

Новый пакет помощи предусматривает выделение Киеву около 60,8 млрд долларов, передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, а также переход на систему займов при оказании этой помощи. Из вышеназванной суммы 13,8 млрд долларов планируют направить на закупку вооружений и оборудования, еще 13,4 млрд будут предназначены для замены и ремонта уже переданного Украине оружия, а также для обучения украинских военных. Кроме того, 23,2 млрд долларов из этой же суммы пойдут на восполнение американских оружейных запасов. 

Большинство мест в Палате представителей занимают однопартийцы Дональда Трампа - республиканцы. Многие из них выступают против дальнейшей американской помощи Украине. Президент США, демократ Джо Байден пообещал немедленно подписать соответствующие законопроекты, если их одобрят в Конгрессе.

Роль Китая в возможности России продолжать войну в Украине

Между тем, как сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя правительства США, Вашингтон хочет добиться, чтобы Европа на фоне продолжающейся войны в Украине усилила давление на Китай.

Как заявил этот источник 17 апреля журналистам на полях встречи министров иностранных дел стран - членов G7 в Италии, КНР вносит свой вклад в то, что "Россия может продолжать войну, которая угрожает всей Европе".

По мнению чиновника, Пекин создает для Москвы "промышленную базу", которая дает возможность России производить оружие и боеприпасы. "Мы должны задуматься о том, как эти возможности будут выглядеть в будущем", - предупредил он.

 

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