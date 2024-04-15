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Фон дер Ляйен призвала Конгресс США одобрить помощь Украине

Ольга Лебедева
15 апреля 2024 г.

Украина заслуживает поддержки всех свободных стран мира, заявила глава Еврокомиссии. Она также призвала направить сигнал единства свободных стран всем автократиям и предотвратить новые войны.

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Глава Еврокомиссии Урсуда фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсуда фон дер ЛяйенФото: Kenzo Tribouillard/dpa/Pool AFP/AP/picture alliance

На фоне вновь усилившихся российских атакна украинскую инфраструктуру председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала Конгресс США одобрить масштабный пакет помощи Украине, который блокируется республиканцами уже несколько месяцев. Палата представителей США должна, наконец, сделать решающий шаг, заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям сети Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в понедельник, 15 апреля.

По ее словам, дальнейшее промедление с американской помощью "нанесет вред не только Украине, но и в целом атлантическому альянсу". Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Украина заслуживает поддержки "всех свободных стран мира", и ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе. "Автократии во всем мире внимательно следят за тем, оказывают ли демократические государства противодействие в этом вопросе или нет. - указала она. - Мы должны направить правильный сигнал, в том числе, чтобы предотвратить военные агрессии в других местах".

Палата представителей США блокирует пакет помощи Украине

Представители Республиканской партии США с конца 2023 года блокируют в Конгрессе принятие нового пакета помощи Украине объемом 60 млрд долларов под давлением экс-президента страны Дональда Трампа, который намеревается в ноябре вновь избраться на высший государственный пост. Администрация США настаивает на одобрении дальнейшей помощи, указывая на ее решающее значение. В частности, Пентагон предупреждает, что без продолжения американской поддержке Киеву придется выбирать, какие города он сможет удержать с имеющимися ресурсами.

13 февраля контролируемая демократами верхняя палата американского парламента, Сенат, одобрила законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов. Киев из них должен получить 60,06 млрд долларов. Однако этот документ может не пройти Палату представителей, где большинство имеет Республиканская партия. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон уже заявил, что законопроект в его нынешнем виде - заведомо непроходной, так как в нем не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы.

Тем временем Россия в последние недели усилила атаки на Украину, нанося авиаудары и совершая ракетные обстрелы и атаки с применением дронов. Среди прочих целью ее атак вновь стала энергетическая инфраструктура Украины.

 

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