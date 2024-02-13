Сенат США одобрил законопроект о помощи Украине

Законопроект о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США. Однако документ вряд ли пройдет через Палату представителей.

Сенат США в ходе финального голосования утром во вторник, 13 февраля, одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов (около 89 млрд евро). Законопроект был принят в верхней палате Конгресса, где большинство удерживают демократы, 70 голосами "за" при 29, проголосовавших "против", преодолев необходимый порог в 60 голосов. Среди поддержавших проект - 22 республиканца.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что этот документ "касается не только нашей национальной безопасности, не только безопасности наших союзников, но и безопасности всей западной демократии".

Зеленский поблагодарил сенаторов за одобрение пакета помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем сенаторам США, которые "поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение".

"Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", - написал глава украинского государства на своей странице в соцсети X.

Палата представителей, вероятно, отклонит документ

Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение Палаты представителей, однако ее спикер Майк Джонсон заявил, что та, скорее всего, отклонит его. Причина - в том, что в актуальной редакции документа не прописаны расходы на ужесточение пограничного контроля на южной границе США, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Республиканская партия.

"Республиканцы в Палате представителей с самого начала обсуждения ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе", - говорится в заявлении Джонсона.

Байден обвинил в срыве компромисса Трампа

Новое финансирование военной помощи США Украине, почти два года отражающей военное вторжение России, не могут согласовать в Конгрессе с осени 2023 года. К началу февраля представителям двух партий удалось достичь предварительного соглашения о том, что в законопроекте будут прописаны меры для укрепления границы с Мексикой. Однако 7 февраля компромиссная редакция документа провалилась в Сенате - республиканцы не поддержали ее, сославшись на то, что их мнение было учтено недостаточно.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев за это решение и обвинил в произошедшем Дональда Трампа, своего потенциального конкурента на осенних президентских выборах. Трамп ранее призывал соратников по Республиканской партии не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты границы.

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