Эксперт: Задержка помощи США критическая для Украины

Что значит для Украины задержка помощи США и когда ее могут выделить? Способны ли Европа и другие страны перекрыть отсутствие помощи от США? Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук - в интервью DW.

В США в среду, 7 февраля, в очередной раз провалили голосование за законопроект, который предусматривал выделение новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточение миграционного законодательства Соединенных Штатов. Документ не набрал необходимых 60 голосов: в Сенате, где преимущество с 51 местом имеют демократы, его поддержали лишь четверо из 49 республиканцев. Подавляющее количество республиканцев считает, что документ не предусматривает достаточных мер для укрепления американской границы с Мексикой. В то же время 8 февраля сенаторы проголосовали за рассмотрение законопроекта, однако без миграционных вопросов. Теперь Сенат США будет голосовать за сам проект закона, а в случае поддержки его на рассмотрение передадут Палате представителей. Что это значит для Украины, может ли Европа и другие страны заменить помощь США и каковы шансы на принятие законопроекта без миграционного пакета - в интервью DW рассказала директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

DW: Насколько критической является для Украины задержка помощи от США?

Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук Фото: Photoshot/picture alliance

Алена Гетьманчук: Ситуация критическая, потому что отсутствие этой помощи ставит под риск нашу эффективную оборону, не говоря уже о возможности отвоевания тех территорий, которые были оккупированы Россией. И есть даже большой риск того, что мы будем терять новые территории. Возможно, это будут незначительные территориальные потери, возможно мы вынуждены будем отходить на лучшие позиции.

Поэтому от США наиболее значима военная поддержка. Но и финансовая тоже, если в более широком контексте рассматривать выживание государства. Ведь у нас нет средств, чтобы перекрыть дефицит бюджета на этот год. В Соединенных Штатах и в Конгрессе США есть разное отношение к военной и финансовой помощи Украине. К военной помощи отношение гораздо более позитивное. Мне неоднократно приходилось слышать, посещая Конгресс в ноябре прошлого года, голоса о том, что есть смысл поддержать только военную составляющую.

По финансовой части республиканцы-трамписты, как мы их называем, сразу ставят вопрос о том, что деньги американских налогоплательщиков якобы идут не для улучшения благосостояния собственно американских налогоплательщиков, а на заработные платы украинцам. Поэтому мы понимаем, что выборы в США затронули Украину гораздо раньше, чем мы ожидали.

- Как думаете, может ли Европа и другие страны-партнеры Украины заменить США в вопросе помощи?

- Действительно, есть страны Европы, которые имеют финансовый ресурс. Речь идет, в частности, о скандинавских странах. Видим, насколько Германия понимает всю сложность ситуации. И Олаф Шольц (Olaf Scholz) неожиданно для многих подталкивает партнеров в ЕС, и 9 февраля летит в Вашингтон, чтобы это все обсуждать. Я думаю, он будет как раз доносить сигналы и для республиканцев, и для американского политикума в целом о том, какой Европа уже вклад делает и, в частности, Германия. Ведь мы помним со времен президентства Дональда Трампа, что для США важен вопрос о том, что делает Германия и Европа в целом. Всегда было убеждение, что именно Европа и Германия должны взять ответственность за будущее Украины.

Поэтому то, что делает сейчас Германия в плане ободрения других европейских партнеров тоже очень важно. Но это все требует времени, а у нас ситуация критическая уже и может быть более критической в следующие несколько месяцев. И так быстро нельзя полноценно воплотить план Б.

- Есть план Б, благодаря которому можно полностью заменить помощь США?

- Я не думаю, что он готов. Надеюсь, что есть какие-то элементы этого плана. Мы помним, что представители украинской власти активно посещали Вашингтон в ноябре и декабре. И думаю, они получали такие же сигналы, как мы, эксперты, во время визита в США. А нам откровенно говорили, что может не быть этой помощи, и вы не должны на нее рассчитывать. Если она будет, то пусть это будет приятный сюрприз, а вы должны думать над альтернативными опциями. Поэтому я надеюсь, что эти же сигналы также доносились до руководства Украины и какие-то элементы плана Б все же есть. Но критический вопрос времени. Конечно, мы можем задерживать выплаты, сокращать бюджеты. Но если произойдет новое наступление России весной, то мы просто не будем иметь возможности защититься.

- В целом задержки помощи от США, по вашему мнению, это внутриамериканские политические вопросы или больше усталость от Украины?

- Это на самом деле взаимосвязано. Но я не думаю, что больше усталости от Украины. Доля внутренней политики США и именно предвыборной кампании больше, чем доля самой Украины. Хотя присутствует неуверенность относительно победы Украины. Неуспешное прошлогоднее контрнаступление, убеждение о глубокой коррумпированности нашей страны, которую годами насаждали, а также новости о возможной политической дестабилизации влияют на дискуссии в США относительно этой поддержки и не помогает Украине.

Это также забирает аргументы даже у тех даже республиканцев, которые очень поддерживают Украину и, возможно, даже больше поддерживают, чем администрация президента США Джо Байдена.

- Кстати, Байден прокомментировал проваленное 7 февраля голосование за законопроект о помощи Украине так: "Трамп звонит и угрожает конгрессменам". Трамп действительно не хочет помогать Украине или это политические игры?

- Я думаю, что цель Трампа - показать, что Байден якобы совершенно не способен контролировать ситуацию: ни внутри страны на южной границе, когда сотни тысяч мигрантов прибывают в Соединенные Штаты, ни за рубежом.

Президент США Джо Байден Фото: Kent Nishimura/AFP

Кандидату Трампу, если он будет номинирован (от Республиканской партии. - Ред.), нужно показать, что Байдену не хватает лидерства. Поэтому, чем более удручающими будут результаты Байдена, тем больше у Трампа будет аргументов, что якобы Байден не способен как президент США отвечать адекватно на вызовы в США и за рубежом. Хотя не стоит забывать, что у Трампа есть личная очень большая антипатия к Украине. В частности, импичмент был связан именно с вопросами Украины.

- Проваленное голосование за законопроект, который предусматривал выделение новой помощи Украине, большинство республиканцев объяснили отсутствием достаточных мер для укрепления американской границы с Мексикой. В то же время 8 февраля в Сенате состоялось еще одно голосование, на котором поддержали рассмотрение законопроекта без миграционных вопросов. Какие шансы, что этот документ примут без миграционного пакета?

- Действительно, это может быть легче. Не думаю, что это произойдет именно сегодня. Могут проголосовать на выходных или в начале марта. Сейчас становится очевидным, что Трамп делает все возможное, чтобы миграционные вопросы не были проголосованы. Ведь важнейшим пунктом в его компании является именно миграция и граница. На этом он будет играть, используя это как основной рычаг против Байдена. При том, что Байден пошел в этом вопросе на такие уступки, в которые никто не верил.

Но Трамп требует, чтобы решения по границе были сделаны при его президентстве, а не сейчас. Здесь, кстати, у избирателей Трампа должен быть вопрос: если Трамп так переживает из-за ситуации на границе, то зачем им ждать еще почти год.

Поэтому определенная вероятность того, что законопроект будет одобрен, есть, но чем больше Соединенные Штаты входят в избирательную кампанию, чем меньше времени остается до возможной номинации Дональда Трампа как кандидата (от Республиканской партии. - Ред.), - тем сложнее это будет сделать.

- Если в Сенате примут законопроект, который будет предусматривать помощь Украине, то сколько времени нужно для голосования Палаты представителей и подписи Байдена?

Многие сенаторы на следующей неделе уедут на Мюнхенскую конференцию безопасности, на которой будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, и им хотелось бы ехать с какими-то позитивными новостями. Сенат следующие две недели не будет работать, поэтому они даже решили вроде бы продолжить работу на выходные в виде исключения. Это тоже означает, что они попытаются найти какое-то решение.

Я не хочу делать никаких прогнозов, потому что это абсолютно неблагодарное дело. Я в ноябре говорила с конгрессменами, которые меня уверяли что за две-три недели точно будет все решено. И это конгрессмены, которые знали внутренние дискуссии.

Но я думаю, что если будет принята помощь Украине, то это будет скорее всего не раньше начала марта. И может это будет "единственное окно". Потому что потом уже будет "Супервторник" (название вторника в начале февраля или марта в год президентских выборов в США, когда наибольшее количество штатов проводит праймериз. - Ред.) и номинирование кандидатов. Тогда это (согласовать вопрос о помощи - Ред.), думаю, будет вообще сделать невозможно.

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