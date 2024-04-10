Ночной удар РФ: в Украине повреждены объекты инфраструктуры

В результате российской ракетной атаки в Одесской области повреждены транспортное предприятие и энергообъект. В Николаевской области также зафиксировано попадание дронов по энергетическому объекту.

Вооруженные силы РФ в ночь на среду, 10 апреля, атаковали цели в Украине, применив 17 ударных дронов типа Shahed-131/136, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ, указав, что БПЛА и ракеты были запущены с территории аннексированного Россией Крыма.

По данным Сил обороны юга Украины, в общей сложности были сбиты 14 вражеских "Шахедов": 2 над Одесской областью и еще 12 − над Николаевской.

Кроме того, вечером 9 апреля силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59, выпущенные по Одессе, говорится в сообщении ВС ВСУ.

В Одесской и Николаевской областях повреждены энергообъекты

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, над территорией региона сбиты два дрона, нацеленные на объекты энергетической инфраструктуры.

По словам Кипера, известно о том, что в результате ракетного удара, нанесенного по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры, пострадали два работника транспортного предприятия. "Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей", - написал глава ОВА в Telegram.

На территории Николаевской области, по данным главы региона Виталия Кима , украинские силы ПВО уничтожили 12 российских беспилотников. В Очакове, по предварительным данным, в результате сбития дрона возник пожар, который, по словам Кима, был оперативно ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

В Николаевском районе был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры. На несколько часов были введены аварийные отключения электроэнергии, продолжаются работы по восстановлению, сообщил Виталий Ким.

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