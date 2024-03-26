Выдержала удар. Как энергосистема Украины перенесла атаки РФ

РФ совершила в марте мощнейшую за все время войны атаку на энергообъекты Украины. Несмотря на повреждения, ситуация контролируемая, уверяют в Киеве. Но эксперты говорят о необходимости большей защиты энергосистемы.

Массированные удары ракетами и дронами, которые Россия нанесла 22-23 марта по энергообъектам, значительно повредили и ослабили энергетическую инфраструктуру Украины, признают как представители государственных структур, так и эксперты. Однако, подчеркивают они, энергосистема остается функциональной, а ситуация контролируемой, поскольку украинцы тщательно готовились к атакам.

Дефицита мощностей нет, но восстановление займет месяцы

В результате российских комбинированных ударов ракетами и дронами было поражено около 20 подстанций, ряд электростанций, а также Днепровская ГЭС. Появились проблемы с электроснабжением в нескольких регионах Украины. Сообщения об отключении электричества поступали из Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областей.

Плотина ДнепроГЭС после российской атаки 22 марта 2024 года Фото: Denys Shmyha/Telegram/AP/picture alliance

Энергокомпания ДТЭК заявила, что в результате последней массированной ракетной атаки она потеряла около половины своих генерирующих мощностей. В компании констатировали, что Россия пыталась поразить одновременно как генерирующие, так и распределительные энергообъекты. Сергей Коваленко, генеральный директор входящей в состав ДТЭК компании Yasno, сказал в эфире телемарафона, что восстановление разрушенного "займет месяцы".

В то же время, как уверяют в правительстве Украины, несмотря на нанесенный ущерб, украинская энергосистема на этот раз выстояла. "Энергосистема остается целостной и работает стабильно. Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 22 марта.

В каких регионах Украины ситуация самая сложная?

Между тем министерство энергетики Украины сообщило, что, по состоянию на 26 марта, дефицита электроэнергии нет, аварийная помощь из европейских стран не привлекается, продолжается устранение последствий массированных российских атак на объекты энергетики и уже проводится оценка убытков, а также восстановительные работы там, где это возможно.

По данным министерства энергетики, в четырех областях Украины пришлось ограничить подачу электроэнергии потребителям. Как сообщили DW в национальной энергокомпании "Укрэнерго", сложная ситуация сейчас в Харькове, Одессе, Кривом Роге и в Николаевской области. Но угрозы для энергоснабжения всей Украины нет.

"Харьковский энергоузел очень сильно пострадал в результате ракетно-дроновой комбинированной атаки. Там целями были и объекты генерации, электростанции, и подстанции. Также проблемы есть с Днепровским и Запорожским энергоузлами, где поражена ДнепроГЭС. Там действуют ограничения, связанные с необходимостью восстанавливать сеть. Сложная ситуация в Одесском регионе и в Хмельницкой области", - сказала DW глава департамента коммуникаций и международного сотрудничества НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Как изменился характер атак на энергообъекты в Украине?

В "Укрэнерго" считают, что атака на объекты энергетики не была внезапной местью России за что-то, а хорошо продуманной и спланированной операцией, которая готовилась не один месяц. При этом тактика российских обстрелов кардинально отличалась от той, которую российские войска применяли осенью 2022-го и зимой 2023 года.

"Мы видим, что враг отказался от ковровых бомбардировок энергосистемы, электростанций и подстанций, как он это делал раньше, а сконцентрировался на том, чтобы за счет комбинированных ударов - ракетами совершенно разного типа и дронами - выбивать из энергосистемы промышленные крупные города, такие как Харьков, Днепр, Запорожье, и погрузить во тьму не всю страну одновременно, а отдельные агломерации", - говорит Цатурян.

Представительница "Укрэнерго" добавляет, что Россия пытается "точечно выбивать" ГЭС и ТЭС, которые позволяют балансировать украинскую энергосистему во время пиковых нагрузок - утром и вечером. Также изменилась интенсивность обстрелов. "Они сейчас выпускают такое количество дронов и ракет за одну атаку, которое в прошлом отопительном сезоне выпускали за месяц", - констатирует Цатурян.

Почему российская армия атаковала энергосистему Украины весной?

Возникает вопрос, почему именно сейчас российская армия прибегла к массированным атакам на украинскую энергосистему? Ведь из-за потепления в некоторых регионах, например в Херсоне, уже завершился отопительный сезон, а в других, например, в Киеве, его планируют завершить в ближайшие дни.

"Осенью прошлого года было достаточно много атак на украинские энергообъекты, но россияне поняли, что они не приносят результата, потому что Украина очень тщательно приготовилась - улучшилась защита энергосистемы, и это дает результат", - считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он не исключает, что после этого Россия решила изменить тактику и начала вести подготовку к чему-то "большому и мощному", но не успела приготовиться, пока в Украине были морозы.

"Судя по определенным характеристикам нынешней атаки, они пытались разведать, где идет восстановление, как обходить ПВО, как поразить наименее защищенные объекты, и планировали ударить еще в феврале, когда морозы, но не успели тогда все подготовить", - предполагает Харченко.

Насколько украинская энергосистема сейчас уязвима?

По его словам, несмотря на разрушительные российские атаки, украинская энергосистема оказалась устойчивой и в дальнейшем управляемой. "Украинская система является наиболее защищенной в мире, ни одна другая энергосистема в мире не оборудована таким количеством уровней защиты, как украинская. Благодаря опыту и подготовке, украинская энергосистема выстояла, не случилось никаких блэкаутов в национальном масштабе", - отмечает Харченко.

В "Укрэнерго" указывают на то, что балансирование системы сейчас осуществляется с помощью коммерческого импорта электроэнергии и местных ТЭС, которые уже понемногу разгружаются по мере окончания отопительного сезона.

Впрочем, уязвимые места в системе есть. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что какой бы крепкой система ни была, ей нужно больше уровней защиты, поскольку, выведя из строя Днепровскую ГЭС мощностью 1500 МВт, одну из самых мощных маневровых станций, Россия не остановится.

"Следующим может быть еще какая-нибудь ГЭС в Днепровском каскаде. То есть, они теперь будут бить прицельно по гидроэлектростанциям, и нам нужно защищать тщательнее всю эту систему. Без помощи международных партнеров и дополнительных средств ПВО сделать это будет трудно", - предостерегает Омельченко.

Вместе с тем Александр Харченко уверен, что Украине нужно развивать новые маневровые мощности энергосистемы - газотурбинную генерацию, которая может подстраховать угольные ТЭС и уязвимые для российских ракет ГЭС. В то же время, констатирует эксперт, украинское правительство пока не сделало для этого никаких конкретных шагов.

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