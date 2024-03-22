ДнепроГЭС под ударом. Чем это грозит энергосистеме Украины

После российской ракетной атаки в Украине разбирают разрушения на Днепровской ГЭС и пытаются оценить ущерб для энергетики и риски для экологии. Что известно на данный момент?

Днепровская ГЭС (ДнепроГЭС), расположенная в Запорожье, - одно из самых крупных и мощных гидросооружений Украины. В ночь на 22 марта российская армия нанесла ракетный удар по ДнепроГЭС, что привело к повреждению двух входящих в ее структуру станций и плотины. "В Запорожье в ГЭС попали 8 раз. Это чрезвычайно важный для Украины объект. Пока опасности для граждан нет. Но объект действительно выведен из строя", - сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

По информации компании "Укргидроэнерго", в структуру которой входит ДнепроГЭС, на месте попадания возник пожар, который удалось локализовать, но машинный зал, на который, в основном, были направлены удары, остается задымленным, и у специалистов пока нет возможности провести экспертизу повреждений гидросооружения и электрического оборудования.

"Повреждения - существенные. В станцию ​​попало 8 ракет, три с половиной часа длился пожар. Станция сейчас не работает. Нужно будет немало времени, чтобы вообще ее восстановить, а возможно ли ее ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы, это мы можем сказать после расчистки и осмотра. Потому что там сейчас все завалено бетоном. Практически половины машинного зала нет", - сказал в комментарии DW генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Значение Днепровской ГЭС для энергетики Украины

Мощность Днепровской ГЭС - более полутора тысяч МВт. ДнепроГЭС является важной составляющей для балансировки, покрытия пиковых нагрузок и регулирования энергосистемы в целом, сообщил Сирота. Сейчас продолжается весеннее половодье и именно в это время ГЭС являются наиболее продуктивными, ведь могут производить больше электроэнергии для объединенной энергосистемы. Однако после российской атаки украинская энергосистема потеряла Днепровскую ГЭС на неопределенное время, говорит Сирота.

Обмелевший после разрушения плотины Каховской ГЭС Днепр ниже Днепровской ГЭС (фото 2023 года) Фото: Andre Luis Alves/Andalou/picture alliance

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС, недостаточные санкции спровоцировали то, что враг не увидел больших последствий для себя после подрыва Каховской ГЭС. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к новойэкологической катастрофе", - считает Сирота. По словам генерального директора "Укргидроэнерго", после обстрела и разрушений Днепровская ГЭС принимает все меры, чтобы поднять затворы и просто провести пропуск воды ниже по течению Днепра.

"В Украине, как известно, в энергетической системе есть дефицит балансирующих мощностей, очень серьезный дефицит, поэтому значение этой электростанции двойное: как производителя электроэнергии, так и балансирующей генерации", - говорит директор центра энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он указывает на то, что Россия пытается разрушить экономику Украины, уничтожая энергоинфраструктуру, поэтому украинские энергообъекты, в частности, ГЭС нуждаются в большем количестве систем ПВО, чтобы не допустить разбалансирования украинской энергосистемы и новой экологической катастрофы, которая произошла на Каховской ГЭС после разрушения плотины.

Распространение дезинформации о ДнепроГЭС для нагнетания паники

Между тем Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины отмечает, что еще до удара по Днепровской ГЭС российские пропагандистские паблики начали распространять дезинформацию относительно подготовки к подрыву плотины украинскими спецслужбами. Мол, украинцы сами собираются взорвать плотину во время весеннего половодья, чтобы количество жертв среди гражданского населения было как можно больше.

Сейчас российские пропагандисты продолжают попытки посеять панику фейками о прорыве плотины, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО. Там подчеркивают, что сейчас угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет и призывают доверять только верифицированным источникам информации.

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