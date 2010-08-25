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Фото: Tomko Sergei/Tass/dpa/picture-alliance
ДнепроГЭС
Гидроэлектростанция на реке Днепр в Запорожье на юге Украины.
Пропустить раздел Новости
Новости
22.03.2024
22 марта 2024 г.
РФ провела крупнейшую за войну атаку на энергетику Украины
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Контекст
Первый трамвай и крымский телеграф Вернера фон Сименса
Первый трамвай и крымский телеграф Вернера фон Сименса
Основатель всемирно известного концерна Вернер фон Сименс был первооткрывателем не только в Германии.
Культура
07.03.2017
7 марта 2017 г.
Немецкие репарации и советская экономика: цифры, факты, люди
Немецкие репарации и советская экономика: цифры, факты, люди
О том, чем и сколько заплатила после войны Германия за материальный ущерб, нанесенный нацистами экономике СССР, до сих пор известно немногим. Для советской промышленности эти репарации были жизненно важны.
25.08.2010
25 августа 2010 г.
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