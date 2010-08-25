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ДнепроГЭС в Запорожье
Фото: Tomko Sergei/Tass/dpa/picture-alliance

ДнепроГЭС

Гидроэлектростанция на реке Днепр в Запорожье на юге Украины.

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Новости

22 марта 2024 г.

РФ провела крупнейшую за войну атаку на энергетику Украины

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Контекст

Петербургские заводы Сименса и Гальске в начале ХХ века

Первый трамвай и крымский телеграф Вернера фон Сименса

Первый трамвай и крымский телеграф Вернера фон Сименса

Основатель всемирно известного концерна Вернер фон Сименс был первооткрывателем не только в Германии.
Культура7 марта 2017 г.
Индустриальный ландшафт на Урале

Немецкие репарации и советская экономика: цифры, факты, люди

Немецкие репарации и советская экономика: цифры, факты, люди

О том, чем и сколько заплатила после войны Германия за материальный ущерб, нанесенный нацистами экономике СССР, до сих пор известно немногим. Для советской промышленности эти репарации были жизненно важны.
25 августа 2010 г.