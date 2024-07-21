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Киев запросил электроэнергию у соседей

Сергей Куприков
21 июля 2024 г.

Минэнерго Украины заявило о потере половины генерирующих мощностей. Аварийный импорт электроэнергии запрошен у Румынии, Словакии, Польши и Венгрии.

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Отключение света в Харькове
Отключение света в ХарьковеФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

В энергосистеме Украины наблюдается значительный дефицит генерирующих мощностей, из-за чего была запрошена аварийная помощь у Румынии, Словакии, Польши и Венгрии. Об этом сообщило Минэнерго Украины в воскресенье, 21 июля, в своем Telegram-канале. За сутки из этих стран планируется импортировать электроэнергии объемом 25 682 МВт·ч. В министерстве сообщили, что серьезные трудности с обеспечением потребителей электроэнергией наблюдаются в Днепропетровской и Черниговской областях. Главной причиной ограничений поставок электроэнергии являются российские атаки на энергетическую инфраструктуру. По данным Минэнерго, всего было потеряно 9 ГВт (из 18 ГВт) генерирующих мощностей.

В Украине разрушены многие ГЭС и ТЭС

В 2024 году вследствие массированных российских воздушных ударов оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др. Президент Украины Владимир Зеленский в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране.

Из-за российских обстрелов, по оценкам аналитического центра DiXi Group, потери тепловой генерации (ТЭС и ТЭЦ) с начала вторжения РФ в Украину могут достигать 85 процентов.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в июне указал, что как минимум до начала зимы Украине придется импортировать электроэнергию.

Для промышленных и бытовых потребителей Украины с 20 мая ввели графики почасового отключения электричества. В госучреждениях запрещено использование кондиционеров. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры при этом не ограничивается.

 

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