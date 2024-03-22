РФ провела крупнейшую за войну атаку на энергетику Украины

Украину атаковали около 90 ракет и 60 дронов. По словам министра энергетики, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях.

Россия в ночь на пятницу, 22 марта, нанесла массированный удар по Украине, который в Киеве назвали "самой масштабной атакой на энергетикус начала военных действий". Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, объекты на территории страны атаковали около 90 ракет разных типов и 60 беспилотников. По данным ВСУ, силами ПВО были сбиты 37 ракет и 55 дронов. Однако, как указал, министр энергетики Украины Герман Галущенко, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.

Удар по ДнепроГЭС

По Запорожью было нанесено более 15 ударов. Есть попадание в крупнейшую ГЭС Украины – ДнепроГЭС. По информации минэнерго Украины, на станции вспыхнул пожар – на месте работают чрезвычайные службы и энергетики.

По словам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, есть риск потерять станцию в результате ударов. По его информации, было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. "ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что, увы, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду", - цитирует главу "Укргидроэнерго" "Страна.ua". Он заявил, что угрозы прорыва плотины и погибших среди сотрудников станции нет.

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, одна ракета попала в троллейбус, пересекающий дамбу Днепровской ГЭС. Есть жертвы среди пассажиров.

Запорожская АЭС на грани блэкаута

Во время массированной ракетной атаки на Украину, сообщает государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. В настоящее время ЗАЭС связана с украинской энергосистемой по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", которая только на прошлой неделе была отремонтирована украинскими энергетиками после очередного российского обстрела.

Проблемы со светом в нескольких областях

Более 15 взрывов прозвучало в Харькове, после чего в городе пропал свет, наблюдались проблемы с интернетом. По информации городских властей, есть жертвы и среди мирных жителей. Как сообщил мэр Игорь Терехов, в Харькове из-за обесточивания насосных подстанций уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозки будут осуществлять автобусы.

В Кривом Роге есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. В Винницкой области также зарегистрированы попадания по объекту критической инфраструктуры. Перебои со светом отмечаются в Хмельницком, где известно о гибели двух человек, и в Днепре.

Украине нужно больше систем ПВО

"Террористы вспомнили прошлогоднюю тактику и продолжают войну с гражданскими", - прокомментировал ночную атаку глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Нам нужно больше ПВО/ПРО. И в короткие сроки. Мир не должен просто наблюдать", - написал он в своем Telegram-канале.

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