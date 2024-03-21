Глава МАГАТЭ Гросси: На ЗАЭС может произойти все, что угодно

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил для DW ситуацию с развитием атомной энергетики в Европе, а также высказался о рисках, связанных с ЗАЭС, и о будущем малых модульных реакторов.

Первый в истории саммит по атомной энергии, организуемый Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Бельгией, пройдет в Брюсселе 21-22 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ. Накануне саммита генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью DW оценил ситуацию с финансированием атомной энергетики в Европе, высказался по поводу рисков, связанных с Запорожской АЭС, а также коснулся будущего малых модульных реакторов.

DW: Большое спасибо, мистер Гросси, за то, что уделили нам время. Не могли бы вы для начала рассказать о том, насколько важно для европейских стран выработать некий совместный метод финансирования атомной энергетики в Европе?

Рафаэль Гросси: Это один из элементов, который будет необходим. У нас есть новый международный консенсус по поводу необходимости использования и атомной энергии в качестве одного из инструментов борьбы против глобального потепления, а также для обеспечения энергетической безопасности. Это очень важная вещь, в особенности для Европы, Центральной и Восточной Европы.

Рафаэль Гросси Фото: Eugene Hoshiko/AP/dpa/picture alliance

Поэтому, когда мы рассматриваем возможность расширения масштабов атомной энергетики, мы должны смотреть на то, что необходимо, а чего не хватает. И довольно очевидно, что, как вы говорите, вопрос финансирования - один из самых важных. Некоторые страны меньше нуждаются в этом, но для многих в Европе все еще необходимы элементы, которые будут способствовать увеличению числа ядерных реакторов в их энергосистеме.

- Германия, крупнейшая экономика Европы, идет по пути закрытия всех своих атомных электростанций. Является ли это ошибкой, с вашей точки зрения? И еще, это не слишком поздно для немцев отменить сейчас это решение?

- Как глава международной организации, очень важным партнером которой является Германия, я бы не стал характеризовать решения, свободно принятые демократически избранным правительством, как ошибку или нечто похожее. Я бы сказал, что это факт, с которым мы имеем дело, факт, который в действительности произошел.

Вообще-то Германия - это единственная страна, которая приступила к полному отказу (от атомной энергетики. - Ред.), и мы уважаем (этот шаг. - Ред.). Говоря о том, слишком поздно или нет (пересмотреть это решение. - Ред.), я думаю, что это будет решать немецкий народ. Но поздно ли… Нет, это никогда не поздно.

- Я хочу поговорить о топливе, необходимом для атомных электростанций. Существуют ли последовательные попытки заменить здесь Россию, которая остается важнейшим источником поставок такого топлива?

- Я знаю, мы в МАГАТЭ знаем, что есть страны в Западной Европе, а также США, которые предпринимают особые специфические усилия, чтобы попытаться укрепить и развить (производство. - Ред.) ядерного топлива как часть решения задачи. Так что это будет происходить через некоторое время.

На данный момент мы имеем структуру рынка, которая признает особое место, и, возможно, основную роль на этом рынке российского поставщика. С точки зрения МАГАТЭ, мы рассматриваем это как технический вопрос. Мы считаем, что возможно иметь больше поставщиков, не только российских.

- В данный момент много говорят об Украине, о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Насколько вы уверены в том, что ситуация там будет оставаться стабильной? Какова ваша оценка опасности и риска там в будущем?

- Ну, риски есть всегда. Нам никогда не стоит забывать, что эта атомная электростанция находится на линии фронта, на территории, где идет война. Это означает, что в любой момент может произойти все, что угодно. И это при том, что мы изложили - я сделал это в прошлом году в Совете Безопасности ООН - ряд базовых вещей, основных принципов, которые должны соблюдаться, чтобы избежать худшего. Пока что это работает.

Конечно, есть моменты, когда на ЗАЭС происходили отключения, которые представляли собой очень опасное развитие событий. Отдельные эпизоды, дроны и некоторые кинетические удары, которые не угрожают безопасности станции, но они есть. В такой ситуации главное (для сохранения безопасности ЗАЭС. - Ред.) это взаимодействие. Вот почему я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским всего несколько недель назад. Я также ездил в Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. Я думаю, важно, чтобы они прислушались к МАГАТЭ.

- Мой последний вопрос - малые модульные реакторы, так называемые SMRs (Small Modular Reactors). Они имеют решающее значение для развития ядерной энергетики в Европе. Соответствует ли реальность ожиданиям в этом отношении?

- SMRs находятся в разработке. Мы увидим первые SMRs в Западной Европе и Северной Америке, вероятно, в течение ближайших четырех-пяти лет. Так что, я думаю, да, в скором будущем это станет реальностью. Однажды мы увидим какие-то другие типы SMRs, потому что многие из них в данный момент уже находятся в разработке. Посмотрим, удовлетворит ли это потребности рынка, но я бы сказал, что уже есть значительный интерес к ним, спрос на них, и даже некоторое нетерпение.

Например, в странах со средним уровнем дохода и развивающихся странах - в Латинской Америке, в Африке, в некоторых частях Азии. Эти типы реакторов меньше (о чем говорит само их название), но более доступны по цене, чем большие типичные ядерные реакторы.