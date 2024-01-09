Франция строит новые АЭС. Германия предпочитает другой путь

Франция делает ставку на атомную энергетику в энергообеспечении страны. Почему это (не) может быть примером для Германии, которая уже отключила все свои АЭС, - у DW.

Для решения вопроса энергообеспечения Франция в будущем намерена увеличить число АЭС, которые должны заменить угольные станции, при работе выбрасывающие в атмосферу большое количество CO2. Вместо строительства шести ранее запланированных АЭС сейчас в Париже говорят о 14 новых атомных электростанциях.

Франция делает ставку на атомную энергетику

Таким способом французское правительство до 2035 года намерено снизить долю невозобновляемых источников в энергобалансе страны, которая сейчас составляет более чем 60%, до 40%. По мнению министра энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше, чтобы достичь этой цели, с 2026 года необходимо дополнительно построить атомные станции, которые смогут производить 13 гигаватт/часов энергии. "Что соответствует мощности восьми реакторов типа EPR, - уточнила министр. - Используемые сейчас реакторы не вечны".

Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаш Фото: Alexis Jumeau/abaca/picture alliance

Разработанная во Франции модель EPR (European Pressurized Reactor) - тип водно-водяного энергетического реактора с водой под давлением (ВВЭР) поколения три плюс - была призвана возродить атомную энергетику после Чернобыльской катастрофы и обеспечить большую мощность при большей же безопасности.

Три таких реактора были сданы в эксплуатацию в начале двухтысячных годов - один в Финляндии и два в Китае. Два реактора EPR с декабря 2018 года строятся в Великобритании. Но при строительстве такого типа ядерных реакторов не только в Финляндии, но и во Франции и в Великобритании, возникли проблемы, связанные с технической частью и с высокими расходами.

Так, первый реактор EPR во Франции, по данным государственного французского концерна EDF, должен быть запущен в тестовом режиме в середине 2024 года на АЭС во Фламанвиле в Нормандии. Его строительство длилось 17 лет, а расходы составили 12,7 млрд евро, что в четыре раза выше, чем изначально было предусмотрено.

Производство электроэнергии на АЭС поможет снизить выбросы CO2?

Несмотря на это, Франция намерена и дальше поддерживать работу этой и других своих АЭС. Так, на климатическом саммите ООН (COP28) в Дубае в декабре 2023 года она в числе 20 стран, среди которых были также США, Великобритания, Бельгия, Польша, Финляндия, ОАЭ и другие, призвала развивать атомную энергетику и до 2050 года утроить объем производимой на АЭС электроэнергии для того, чтобы снизить зависимость от углеводородов и уменьшить количество выбросов CO2 в атмосферу.

Без использования АЭС достичь цели климатической нейтральности будет невозможно, уверены эти государства. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях саммита призвал к дальнейшим инвестициям в ядерную энергетику. В ЕС в рамках энергетической реформы уже было решено позволить странам-членам субсидировать развитие атомных электростанций.

Олаф Шольц на климатическом саммите COP28 в Дубае, 2 декабря 2023 года Фото: AP/Rafiq Maqbool/picture alliance

Между тем Германия выбрала иной путь. В ФРГ, которая делает ставку на дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), последние три атомные электростанции были отключены в апреле 2023 года, несмотря на жесткую критику и внутри страны, и за ее пределами.

"Пока еще возможно достичь провозглашенной цели и снизить в этом десятилетии уровень выбросов парниковых газов, чтобы не допустить повышения температуры на земле выше чем на 1,5 градуса Цельсия", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на саммите в Дубае. И подчеркнул, что до 2030 года странам мира необходимо втрое увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников, в том числе от использования ветра и солнца, и вдвое повысить энергоэффективность.

Германия выступает за "зеленую" энергетику

В начале января 2024 года немецкий аналитический центр Agora Energiewende опубликовал результаты своего исследования, в котором говорится, что отключение угольных электростанций и экономический спад в стране привели к тому, что выбросы парниковых газов в Германии достигли самого низкого уровня за последние 70 лет. Немецкие промпредприятия выбросили в 2023 году в атмосферу на 12% меньше CO2, чем в 2022-м, это самый низкий показатель с 1990 года.

Основным инструментом для достижения цели по сокращению эмиссии CO2 должна стать реорганизация источников энергоснабжения в пользу ВИЭ. Сейчас Германия движется в этом направлении быстрее, чем раньше: по данным аналитиков Agora, в 2023 году ФРГ впервые удалось покрыть более половины потребляемой ею электроэнергии за счет энергии ветра, солнца или воды.

31 декабря 2021 года: последний день работы АЭС Гронде (возле Гамельна) со световой инсталляцией от Greenpeace Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

"Благодаря историческому максимуму выработки электронергии за счет ВИЭ энергетическая отрасль добилась в климатической политике успеха, который приближает нас к цели 2030 года", - заявил директор Agora Energiewende Deutschland Симон Мюллер (Simon Müller). Однако снижение объемов парниковых газов, выброшенных промышленностью, по его мнению, не является устойчивым: "Спад производства, вызванный кризисом, ослабляет Германию как промышленно развитое государство". Если немецкая экономика снова начнет расти посредством использования угля и газа, то и объемы эмиссии продолжат увеличиваться, уверены исследователи.

Между тем отказ Берлина от угольных и атомных электростанций стал одним из факторов (помимо войны РФ против Украины и прекращения импорта российского газа), которые вызвали рост в Германии цен на электроэнергию. Согласно статистическому ведомству Destatis, в 1-м полугодии 2023 года электроэнергия в ФРГ подорожала на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В результате немецкие домохозяйства платили в первой половине прошлого года за электричество в среднем 42,29 евроцента за 1 кВт⋅ч. И это - с учетом субсидирования цен на газ и электроэнергию, предусмотренного многомиллиардной программой правительства ФРГ по поддержке населения, малого и среднего бизнеса. Она была принята в условиях энергетического кризиса, вызванного сначала резким сокращением, а затем полным прекращением поставок российского газа в Германию.

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