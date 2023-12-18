В 2023 ВИЭ впервые обеспечили свыше 50% электроэнергии в ФРГ

Ветровая и солнечная энергетика установили в Германии новые рекорды. В то же время доля угля упала, доля газа - увеличилась. После закрытия всех немецких АЭС растет импорт электричества.

2023 стал первым годом в истории Германии, когда возобновляемые источники энергии обеспечили свыше половины потребляемой в ФРГ электроэнергии. По итогам месяца, квартала или даже полугодия ВИЭ уже бывали основными производителями электричества, но сохранить лидерство на протяжении всего года им удалось впервые. Эту новость в преддверии рождественских праздников и новогодних каникул поспешили сообщить 18 декабря Центр исследования солнечной энергии и водорода федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) и Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).

Ветроэнергетика теперь главный производитель электричества в ФРГ

По их предварительным расчетам, доля "зеленого" электричества в электроэнергетике Германии составила в 2023 году около 52%, что на 5 процентов выше прошлогоднего показателя. За исключением января и февраля все остальные месяцы ВИЭ стабильно покрывали в этом году более половины потребностей страны в электроэнергии, при этом в мае и июле их доля достигала соответственно 57% и 59%, а в октябре и ноябре держалась на уровне 55%. Из этого можно сделать вывод, что генерирующие мощности возобновляемой энергетики уже достигли в ФРГ таких масштабов, которые позволяют эффективно выравнивать суточные, региональные и сезонные колебания при использовании ветряной и солнечной энергии.

Ветропарк в восточногерманской федеральной земле Бранденбург Фото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

В абсолютных цифрах в Германии в 2023 году было выработано в общей сложности 267 млрд киловатт-часов (кВт⋅ч) "зеленой" электроэнергии. Это новый рекорд и рост по сравнению с прошлым годом на 6%. Пока основными производителями возобновляемой энергии в ФРГ остаются ветрогенераторы на суше: они выработали в уходящем году рекордные 113,5 млрд кВт⋅ч (2022: 100 млрд кВт⋅ч). Однако возможности для установки все новых ветряков в такой густонаселенной стране, как Германия, ограничены.

Поэтому в перспективе, к концу нынешнего десятилетия, бесспорными лидерами должны стать морские ветропарки, но их сооружение, а также прокладка новых линий электропередачи от Северного и Балтийского морей до крупнейших промышленных центров в южной части страны требуют времени. В уходящем году объемы производства "зеленого" электричества на море даже несколько снизились и составили порядка 23 млрд кВт⋅ч.

Рекордный год для немецкой солнечной энергетики

А вот для установки солнечных батарей, особенно на крышах зданий и тем более на балконах жилых домов не нужны ни крупные инвестиции, ни длительные монтажные работы. Это во многом объясняет, почему в Германии сейчас нарастает бум фотовольтаики, в котором основную роль играют именно домашние хозяйства.

Как сообщили 18 декабря издания медиагруппы Funke со ссылкой на министерство экономики ФРГ, генерирующие мощности введенных в 2023 году в строй солнечных батарей достигли рекордных 12 гигаватт (ГВт), что на 84% больше прошлогоднего показателя (для сравнения: энергоблоки современных АЭС обладают, как правило, мощностью в 1 ГВт).

Владелец этого жилого дома в Кельне установил солнечные батареи и на крыше, и на балконе Фото: Ronald Biallas

Этот бум привел - при помощи, естественно, погоды - к еще одному рекорду: в июне в ФРГ благодаря солнцу впервые за месяц были выработаны беспрецедентные 9,8 млрд кВт⋅ч электричества. В целом за год немецкая солнечная энергетика произвела 62 млрд кВт⋅ч (2022: 59,3 млрд кВт⋅ч). Вклад биомассы и гидроэнергетики составил соответственно около 50 и 19 млрд кВт⋅ч.

Таким образом, почти три четверти "зеленого" электричества в Германии производятся благодаря ветру и солнцу. Прирост в этих двух сегментах и позволил ВИЭ выйти в уходящем году в лидеры на немецком рынке электроэнергетики, чему, по данным ZSW и BDEW, статистически способствовало также общее снижение выработки электричества на 11%. Такое сокращение произошло в результате целенаправленной экономии со стороны немецкого бизнеса и домохозяйств, благодаря продолжающемуся повышению энергоэффективности, а также, конечно же, из-за падения производства на предприятиях некоторых отраслей на фоне рецессии в немецкой экономике. При сокращении общего объема растущая доля двух упомянутых сегментов еще больше увеличилась.

На угольных электростанциях сокращается производство

В своем сообщении для прессы ZSW и BDEW никак не коснулись того, какие же энергоносители обеспечили в 2023 году оставшиеся 48% электричества. Подробные данные о немецкой электроэнергетике регулярно предоставляет Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Однако в своем сообщении от 6 декабря оно пока подвело итоги лишь 3-го квартала 2023 года. Но эти данные, а также публиковавшиеся в начале сентября показатели первого полугодия красноречиво свидетельствуют: в уходящем году доля угля, даже в условиях отключения в апреле последних трех немецких атомных электростанций, неуклонно снижалась.

Ветропарк рядом с электростанцией на буром угле в западногерманской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Так, в 3-м квартале угольные электростанции, наиболее вредные для климата, произвели в Германии на 47% меньше электричества, чем в аналогичном квартале 2022 года, в результате чего доля таких ТЭС составила около 24% и оказалась, как уже и в первом полугодии 2023 года, ниже доли ветрогенераторов на суше и в море. В то же время доля менее вредных с климатической точки зрения газовых электростанций выросла почти до 13%. Этому явно способствовало существенное снижение цен на природный газ в уходящем году.

В декабрьском сообщении Destatis также отмечалось, что экспорт электроэнергии из Германии, в первом полугодии 2023 года еще превышавший импорт, в 3-м квартале, после закрытия АЭС, сократился и теперь заметно ниже импорта. При этом наиболее сильно выросли поставки из Франции, где электричество производится главным образом на атомных электростанциях. Это показывает, что ФРГ, отказавшись от собственной ядерной энергетики, одновременно увеличила закупки электричества у французских АЭС.

Впрочем, Destatis отмечает, что крупными экспортерами электроэнергии в Германию являются также такие ее соседи, как Дания, Нидерланды, Норвегия, Австрия и Швейцария. По меньшей мере датское и норвежское электричество является полностью "зеленым".

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