Бундесбанк: Германия завершит год с рецессией

Немецкий федеральный банк прогнозирует снижение ВВП Германии в четвертом квартале на 0,1 процента. После аналогичного спада в третьем квартале это будет означать техническую рецессию.

Текущий год Германия завершит с рецессией, прогнозирует Немецкий федеральный банк (Бундесбанк). Показатель ВВП по итогам четвертого квартала "вновь слегка снизится", говорится в опубликованном в понедельник, 18 декабря, ежемесячном отчете банка. Согласно его оценке, речь идет вновь о незначительном минусе в 0,1 процента.

Решающим фактором для данного прогноза является ситуация в промышленности и строительной отрасли, пояснили во Франкфурте-на-Майне. В обоих секторах заметно снизились объемы производства из-за слабого спроса. Кроме того, на спад в промышленности повлиял рост цен на энергоносители, сообщается далее.

Вероятна кратковременная техническая рецессия

По итогам третьего квартала ВВП крупнейшей экономики Европы снизился на 0,1 процента. Если за период с октября по декабрь будет также зафиксирован минус в значении валового внутреннего продукта, то будет идти речь о технической рецессии. При этом, по оценке аналитиков Бундесбанка, рецессия не продлится долго. Уже в начале 2024 года немецкая экономика, по всей вероятности, вновь начнет расти, считают они.

В тот же день Институт экономических исследований ifo в Мюнхене заявил о неожиданном снижении индекса делового климата, считающегося ранним индикатором ситуации в экономике. В декабре его показатель снизился на 0,8 пункта до 86,4 пункта в сравнении с ноябрем, заявили в ifo и указали на угрозу рецессии.

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