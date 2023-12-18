ifo: В Германии неожиданно ухудшился деловой климат

В Германии неожиданно снизился индекс деловых настроений ifo. По мнению аналитиков, этот ранний индикатор может свидетельствовать о новом спаде в экономике ФРГ.

Экономике Германии угрожает рецессия, заявили эксперты немецкого Института экономических исследований ifo в связи с неожиданным ухудшением индекса делового климата в декабре. Его показатель снизился на 0,8 пункта до 86,4 пункта в сравнении с ноябрем, сообщил ifo в Мюнхене в понедельник, 18 декабря.

При этом аналитики ожидали повышения этого раннего индикатора немецкой экономики и прогнозировали в среднем значение в 87,7 пункта. Как отмечается далее, 9 тысяч опрошенных компаний в целом более негативно оценили как текущую ситуацию, так и ожидания от развития их бизнеса в будущем. Согласно опросу, ситуацию в бизнесе фирмы оценивают столь же негативно, как в последний раз в разгар пандемии в августе 2020 года, сообщил ifo.

Деловые настроения ухудшились в промышленности, торговле, строительстве и ресторанном бизнесе

Деловой климат ухудшился в промышленности, торговле и строительной отрасли. В частности, среди промышленных компаний индекс деловых настроений упало до годового минимума. В особенности пострадали при этом отрасли с энергоемким производством.

Кроме того, особенно низкое значение индекса деловых настроений выявлено среди рестораторов. "Их ожидания от бизнеса действительно резко упали", - отметил Вольрабе. При этом он указал на возвращение с января НДС на еду в ресторанах и кафе к прежнему уровню в 19 процентов вместо действовавших временно 7 процентов, в связи с чем ожидается значительное повышение цен в сфере общественного питания.

Возможна техническая рецессия

По мнению аналитиков, данная тенденция может указывать на возможную рецессию. "Данные за четвертый квартал указывают на незначительное снижение валового внутреннего продукта", - отметил руководитель отдела исследований ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe) в интервью Reuters, сославшись на предварительную оценку ВВП Германии за октябрь-декабрь текущего года.

В предыдущем квартале ВВП Германии сократился на 0,1 процента. В случае, если данный показатель падает на протяжении двух кварталов подряд эксперты говорят о технической рецессии.

В конце ноября Федеральное статистическое ведомство сообщило, что валовой внутренний продукт Германии в третьем квартале 2023 года сократился на 0,1 процента. Эксперты объясняют это в первую очередь снижением покупательной активности населения, предприятий и государственных структур в связи с сохраняющимся в стране высоким уровнем инфляции.

Смотрите также: