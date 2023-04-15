Германия отключила последние действующие АЭС

Последние три атомные электростанции Германии прекратили работу, что знаменует собой конец производства атомной энергии в стране спустя более 60 лет.

Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии.

Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются.

"Зеленые": Отказ от АЭС сделает ФРГ безопаснее

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) уверена, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной. "Риски, связанные с атомной энергетикой, в конечном счете не поддаются контролю в случае аварии", - сказала политик, представляющая партию "Союз-90"/"зеленые", информационному агентству dpa.

Сопредседательница партии "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) заявила в Twitter, что выход из ядерной энергетики означает "окончательное вступление в эпоху возобновляемых источников энергии".

Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) написала в Twitter: "Атомная энергия? Пока!"

СвДП верит в будущее ядерной энергетики в Германии

В то же время генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) призвал не отказываться от технологии полностью. "У ядерной энергетики должно быть будущее в Германии даже после отказа от нее", - сказал он dpa. По его словам, это включает в себя расширение исследований в области ядерного синтеза и использование возможностей, предоставляемых новыми и более безопасными технологиями ядерного деления.

Министр финансов ФРГ и лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) полагает, что три АЭС должны остаться в резерве и не демонтироваться.

Почти две трети немцев против отключения АЭС

Между тем, согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу dpa, почти две трети немцев выступают против закрытия последних атомных электростанций в Германии. 32 процента считают необходимых продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. Результаты опроса были опубликованы 10 апреля.

Агрессия России продлила срок работы электростанций

Решение об отказе от атомной энергетики было принято правительством Ангелы Меркель (Angela Merkel) на фоне крупной катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году. Последние три атомные электростанции в Германии - Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 - должны были быть окончательно отключены от сети в конце 2022 года. Однако из-за агрессивной войны России против Украины и вызванного ею энергетического кризиса правительство решило перенести срок остановки АЭС на 15 апреля.

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