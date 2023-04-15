  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
АЭС Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге
АЭС Neckarwestheim 2 в Баден-ВюртембергеФото: Heiko Becker/REUTERS
ПолитикаГермания

Германия отключила последние действующие АЭС

Жан Рофе
21 мин. назад

Последние три атомные электростанции Германии прекратили работу, что знаменует собой конец производства атомной энергии в стране спустя более 60 лет.

https://p.dw.com/p/4Q8sq

Эра ядерной энергетики в Германии, которая длилась более шести десятилетий, подошла к концу. В ночь на воскресенье, 16 апреля, власти отключили от сети три последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии.

Противники атомной энергетики в течение дня отмечали этот исторический шаг митингами в Берлине и других городах. Одновременно на улицы вышли и люди, выступающие против закрытия АЭС. Хотя решение о постепенном отказе Германии от ядерной энергетики принято уже давно, дискуссии о ее плюсах и минусах продолжаются.

"Зеленые": Отказ от АЭС сделает ФРГ безопаснее

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) уверена, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной. "Риски, связанные с атомной энергетикой, в конечном счете не поддаются контролю в случае аварии", - сказала политик, представляющая партию "Союз-90"/"зеленые", информационному агентству dpa.

Сопредседательница партии "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) заявила в Twitter, что выход из ядерной энергетики означает "окончательное вступление в эпоху возобновляемых источников энергии".

Парламентская фракция правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) написала в Twitter: "Атомная энергия? Пока!"

СвДП верит в будущее ядерной энергетики в Германии

В то же время генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) призвал не отказываться от технологии полностью. "У ядерной энергетики должно быть будущее в Германии даже после отказа от нее", - сказал он dpa. По его словам, это включает в себя расширение исследований в области ядерного синтеза и использование возможностей, предоставляемых новыми и более безопасными технологиями ядерного деления.

Министр финансов ФРГ и лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) полагает, что три АЭС должны остаться в резерве и не демонтироваться.

Почти две трети немцев против отключения АЭС

Между тем, согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу dpa, почти две трети немцев выступают против закрытия последних атомных электростанций в Германии. 32 процента считают необходимых продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. Результаты опроса были опубликованы 10 апреля.

Агрессия России продлила срок работы электростанций

Решение об отказе от атомной энергетики было принято правительством Ангелы Меркель (Angela Merkel) на фоне крупной катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году. Последние три атомные электростанции в Германии - Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 - должны были быть окончательно отключены от сети в конце 2022 года. Однако из-за агрессивной войны России против Украины и вызванного ею энергетического кризиса правительство решило перенести срок остановки АЭС на 15 апреля.

Смотрите также:

Экстремальная жара - угроза для АЭС?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку"

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку"

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданны ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".
Политика12 апреля 2021 г.44:01 мин.
external

Страшная авария на АЭС Фукусима: катастрофа длиной в десятилетия (11.03.2021)

Страшная авария на АЭС Фукусима: катастрофа длиной в десятилетия (11.03.2021)

Спустя 10 лет после аварии на АЭС Фукусима жизнь в пострадавшем регионе все еще далека от понятия нормы. Зона отчуждения остается радиоактивной.
Технологии11 марта 2021 г.03:13 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

АЭС Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге

Германия отключила последние действующие АЭС

Политика21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вход в один из российских торговых центров Metro

Metro зовет всех покупателей на спасение своего бизнеса в РФ

Metro зовет всех покупателей на спасение своего бизнеса в РФ

Экономика и бизнес21 ч. назад
Разрушенные дома в Славянске

Удар по Славянску и другие события 415-го дня войны

Удар по Славянску и другие события 415-го дня войны

Конфликты14 апреля 2023 г.
Солдаты ЧВК "Вагнер" под Бахмутом

Эксперт: Обезглавливание пленных я видел в ИГ и "Аль-Каиде"

Эксперт: Обезглавливание пленных я видел в ИГ и "Аль-Каиде"

Конфликты14 апреля 2023 г.
Сотрудники ФБР задерживают обвиняемого в публикации разведданных США Джека Т., 13 апреля 2023 года

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

Кого обвиняют в крупнейшей за 10 лет утечке разведданных США

Политика14 апреля 2023 г.
Диктаторские режимы понимают язык принуждения, считает эксперт

Эксперт: Минск ждут жесткие санкции в случае размещения ЯО

Эксперт: Минск ждут жесткие санкции в случае размещения ЯО

Политика14 апреля 2023 г.
Карикатура - молодой человек стоит на скале и держит над головой стопку бумаг с надписью "Top Secret", из этой пачки повсюду разлетаются листки бумаги.

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Политика14 апреля 2023 г.
На главную страницу