Германия закрывает АЭС: власть - за, население - против

15 апреля в ФРГ должны быть отключены три последних ядерных реактора. Две трети населения не согласны с подобным решением. В некоторых странах Европы и Азии ядерная энергетика переживает ренессанс.

В конце марта министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) положила конец спору, который в течение последних лет держал страну в напряжении. "Риски атомной энергетики, в конечном счете, не поддаются контролю, поэтому отказ от нее делает нашу страну более безопасной и позволяет избежать дальнейшего накопления ядерных отходов", - заявила политик, представляющая партию "Союз-90"/"зеленые".

Последняя отсрочка?

Правительственная коалиция согласилась придерживаться плана постепенного отказа Германии от ядерной энергетики, принятого еще в 2011 году. Последние три атомные электростанции в стране должны были закрыться в конце 2022 года. Но ситуацию изменило полномасштабное военное вторжение России в Украину. Поставки российского газа в Германию прекратились, и возникла опасность энергетического кризиса. В итоге канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) распорядился продлить срок эксплуатации АЭС до середины апреля 2023 года.

Спор длиною в десятилетия

17 июня 1961 года немецкая исследовательская атомная электростанция "Каль", расположенная в баварском городе Гросвельцхайме, впервые подала электроэнергию в общественную сеть. Теперь три последние немецкие АЭС, которые до сих пор работают, должны 15 апреля окончательно прекратить подачу электроэнергии. Между этими двумя датами прошло 22596 дней и множество жарких дебатов.

Немецкая исследовательская атомная электростанция "Каль" - первенец ядерной электроэнергетики в ФРГ Фото: Wolf-Dietrich Weissbach/picture-alliance/dpa

За это время 19 немецких атомных электростанций вырабатывали до трети электроэнергии в стране. Последний раз подобное было около 20 лет назад. При этом вряд ли какая-либо тема на протяжении десятилетий настолько поляризовала немецкое общество - особенно западногерманское. В 1970-х и 1980-х годах протест против атомной энергетики выводил на улицы сотни тысяч преимущественно молодых людей - особенно в Западной Германии. В 1986 году катастрофа на Чернобыльской АЭС в СССР, казалось, подтвердила опасения по поводу атомной энергетики. Но в течение многих десятилетий меняющиеся у власти правящие партии твердо выступали за использование АЭС.

Первая попытка остановить развитие атомной энергетики

Так продолжалось до 2002 года, когда тогдашний министр окружающей среды в правительстве Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) Юрген Триттин (Jürgen Trittin), также представлявший "зеленых", провел решение о постепенном отказе от АЭС к 2020 году.

Последствия аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии Фото: Air Photo Service/Handout/dpa/picture alliance

Ужасная катастрофа на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году окончательно поставила крест на судьбе атомных электростанций Германии. Тогдашний канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) решила: с атомной энергетикой в ФРГ должно быть покончено.

Сегодня Триттин по-прежнему является депутатом бундестага от партии "зеленых". В интервью DW он прокомментировал ситуацию с окончательным закрытием немецких АЭС. "Да, это важный день, потому что он завершает историю гражданского использования атомной энергии. Но это еще не конец ядерной энергетики в Германии, нам еще придется безопасно хранить самые опасные отходы в мире в течение миллиона лет", - заявил политик.

Большинство немцев против закрытия АЭС

Почти две трети немцев не поддерживают закрытие последних атомных электростанций в Германии. 32 процента респондентов, опрошенных социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa, выступают за продление срока эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже не неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. Результаты опроса были опубликованы 10 апреля.

Что говорят сторонники ядерной энергии?

Ассоциация KernD, представляющая интересы компаний по развитию ядерных технологий в Германии, по запросу DW заявила, что окончательное прощание с атомной энергетикой - это неудачная идея. "Исходя из политики по защите климата и сильного роста производства электроэнергии на угольных электростанциях в прошлом году, решение об остановке трех функционирующих АЭС, производящих малые объемы парниковых газов, непонятно", - говорится в заявлении.

"Если рассматривать в совокупности вопросы надежности поставок электроэнергии, защиты окружающей среды и климата, а также конкурентоспособность, то большее количество атомной энергии имеет больше смысла, чем ее отсутствие", - считают в KernD.

Атомная энергетика в Европе

В европейских странах нет единого подхода к работе АЭС. Первопроходцем в отказе от ядерной энергетики стала Швеция. После произошедшей в 1979 году крупнейшей аварии на американской АЭС "Три-Майл-Айленд" в Швеции был проведен референдум, на котором большинство высказалось за постепенный отказ от атомной энергетики.

Однако в 2010 году шведское правительство иницировало в парламенте отмену закона 1980 года. Сегодня остающиеся в строю шесть ядерных реакторов производят около 30 процентов электроэнергии, необходимой стране.

Франция, эксплуатирующая 57 ядерных реакторов, является европейским лидером в атомной энергетике Фото: Jean Pierre Jost

Полностью отказалась от ядерной энергетики Италия, закрывшая свои последние АЭС еще в 1990 году. Бельгия откладывает запланированный постепенный отказ от АЭС, а другие европейские страны, такие как Нидерланды и Польша, планируют расширение атомной энергетики. Европейским же лидером является Франция, имеющая 57 реакторов. 13 из 27 стран ЕС хотят использовать ядерную энергию в ближайшие годы или даже расширить имеющиеся мощности. Но многие эксперты сомневаются, что это произойдет.

Атомная энергетика в мире

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в настоящее время в мире эксплуатируются свыше 400 ядерных реакторов, средний возраст которых составляет около 31 года. При этом в недавнем докладе МАГАТЭ отмечается, что пик производства электроэнергии на атомных электростанциях в мире был достигнут в 1996 году, составив 17,5 процента.

В 2021 году этот показатель находился на уровне около десяти процентов. При этом Юрген Триттин уверен, что никто не хочет инвестировать в атомную энергетику в больших масштабах, "потому что она неконкурентоспособна". Строительство новых атомных электростанций очень дорого; часто оно софинансируется за счет государственного бюджета.

Ренессанс в Азии

При этом Китай, Россия и Индия хотят строить новые атомные электростанции. Китай уже производит больше ядерной энергии, чем Франция, и собирается построить еще 47 станций. Россия и Индия также вынашивают планы по расширению ядерной энергетики.

Даже Япония хочет вернуться к использованию атомной энергии, несмотря на землетрясение 2001 года, в результате которого произошло расплавление ядерного топлива и взрывы гремучей смеси в нескольких реакторах станции "Фукусима-1". После аварии все атомные реакторы в стране были отключены. Но постепенно некоторые из них были снова подключены к сети.

Теперь японское правительство приняло решение строить новые реакторы и продлить срок эксплуатации старых до 70 лет. "Мы должны полностью использовать ядерную энергию", - таков девиз премьер-министра Фумио Кисиды. По данным опросов, эта позиция завоевывает все большую поддержку населения.

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