Стороники и противники АЭС проводят акции в ФРГ

Намеченное на вечер субботы, 15 апреля, отключение от сети трех последних атомных электростанций (АЭС) Германии вывело на улицы людей с разным отношением к ядерной энергетике. Международная экологическая организация Greenpeace, сообщает агентство dpa, назвала закрытие АЭС "хорошим днем" в защите климата и успехом антиядерного движения. Экоактивисты собрались у Бранденбургских ворот в Берлине, куда доставили символическую скульптуру: фигурку красного человека с мечом и надписью "Атомная энергия? Нет, спасибо", стоящего на муляже поверженного динозавра. На брюхе рептилии было написано "Немецкая ядерная энергетика" и "Победа 15 апреля 2023 года!".

Там же, у Бранденбургских ворот, собрались люди, протестующие против закрытия АЭС. "Мы рассматриваем атомную энергетику как лучший способ сохранить наше процветание и в то же время защитить природу и климат", - говориться в заявлении сторонников АЭС, подготовленном ассоциацией "Нуклеария".

Тем временем, согласно результатом опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa, почти две трети немцев выступают против закрытия последних атомных электростанций в Германии. 32 процента считают необходимых продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже не неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. Результаты опроса были опубликованы 10 апреля.

Линднер против окончательного закрытия АЭС

Министр финансов Германии, глава входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) не разделяет оптимизма противников атомной энергетики. "Возобновляемые источники энергии- это будущее, но тем временем, пока у нас нет достаточных мощностей, мы должны обеспечить безопасность наших поставок. Если бы это зависело от меня, мы бы сохранили существующие атомные станции в резерве и не допустили их демонтажа", - написал политик в своем Twitter.

Агрессия России продлило срок работы АЭС

Решение об отказе от атомной энергетике было принято правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) на фоне крупной катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году. В итоге три оставшиеся атомные электростанции в Германии - реакторы Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 - должны были быть окончательно отключены от сети в конце 2022 года. Однако из-за агрессивной войны России против Украины и вызванного ею энергетического кризиса правительство решило перенести срок остановки АЭС на 15 апреля. Отключение станций ознаменует собой конец производства атомной энергии в Германии, которое продолжалось более 60 лет.

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