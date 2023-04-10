Опрос: Почти две трети немцев против отключения АЭС

Лишь каждый четвертый житель ФРГ выступает за отключение оставшихся в стране АЭС к 15 апреля. Каждый третий полагает, что срок эксплуатации АЭС должен быть продлен на неопределенный срок.

В Германии почти две трети жителей выступают против запланированного на 15 апреля отключения последних действующих в ФРГ атомных электростанций. 32 процента жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже не неограниченный срок, следует из обнародованных в понедельник, 10 апреля, результатов опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa.

Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС. За отключение выступает лишь большинство электората "зеленых" (56 процентов). Среди приверженцев социал-демократов такую идею разделяет 31 процент, а среди сторонников свободных демократов - лишь 12 процентов.

Среди электората Левой партии отключение АЭС поддерживают 37 процентов опрошенных, среди электората блока христианских партий ХДС/ХСС - 16, а среди электората "Альтернативы для Германии" - лишь 6 процентов.

Власти ФРГ заверяют в энергетической безопасности страны

Согласно первоначальным планам, последние три АЭС в Германии предполагалось отключить еще в конце прошлого года, но из-за энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, было решено продлить срок эксплуатации реакторов до конца зимы 2023 года. 15 апреля они должны быть полностью отключены от сети.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) заверил страну в том, что ее энергетическая безопасность обеспечена. "Энергетическая безопасность в Германии была обеспечена в эту трудную зиму и будет обеспечена и впредь. Мы держим ситуацию под контролем благодаря заполненным газохранилищам, новым терминалам для приема сжиженного газа на северном побережье страны и возобновляемым источникам энергии", - пояснил он.

Хабек подчеркнул, что отказ Германии от атомной энергии является окончательным. "Атомные электростанции будут рано или поздно демонтированы, а строительство новых АЭС всегда превращалось в экономическое фиаско будь то во Франции, Великобритании или Финляндии. Немецкие операторы также не заинтересованы в строительстве новых АЭС. Наша энергетическая система будет развиваться иначе: к 2030 году доля возобновляемой энергии достигнет 80 процентов", - сказал вице-канцлер ФРГ.

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