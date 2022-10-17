  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Isar 2
Isar 2Фото: Dirk Sattler/IMAGO
ПолитикаГермания

Шольц поставил точку в споре о продолжении работы АЭС в ФРГ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Работа Isar 2, Neckarwestheim 2 и Emsland должна быть продолжена - самое позднее до 15 апреля 2023 года, следует из директивы канцлера ФРГ.

https://p.dw.com/p/4IIqu

Работа последних трех атомных станций (АЭС), все еще производящих электроэнергию в Германии, должна быть продолжена - самое позднее до 15 апреля 2023 года. Это следует из обнародованного в понедельник, 17 октября, послания канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) федеральному кабинету.

Таким образом поставлена точка в споре на этот счет среди участников правящей коалиции. Канцлер при этом сослался на имеющиеся у него полномочия по принятию директив для кабмина. Ранее несколько попыток достичь соглашения по данному вопросу не увенчались успехом.

Олаф Шольц
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Bernd von Jutrczenka/POOL/AFP/Getty Images

"Будет создана правовая база, чтобы атомные электростанции Isar 2, Neckarwestheim 2 и Emsland продолжали работать после 31 декабря 2022 года и самое позднее - до 15 апреля 2023 года", - подчеркивается в послании Шольца. Кроме того, Берлином должны быть приняты дополнительные меры в области энергетической политики.

Переговоры с министрами провалились

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck,"Союз-90"/"зеленые") ранее представил план, который предполагал перевод лишь Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге в так называемый оперативный резерв, что при необходимости позволило бы не прекращать их работу до середины апреля 2023 года.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner, Свободная демократическая партия) в свою очередь настаивал на продолжении эксплуатации трех атомных электростанций минимум до 2024 года, а также поднимал вопрос о возобновлении работы ранее остановленных АЭС.

До этого проведенная серия переговоров Шольца, Хабека и Линднера не привела к согласию. Последние консультации состоялись 16 октября.  

В письме, адресованном двум этим политикам, а также федеральному министру охраны окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke, "Союз-90"/"зеленые"), которая отвечает за ядерную безопасность в стране, Шольц напрямую указал, что принял соответствующее решение "как федеральный канцлер в соответствии с пунктом 1 регламента федерального правительства". Данный пункт касается полномочий канцлера по изданию директив. Для Олафа Шольца - необычно ссылаться на регламент публично, констатировало агентство AFP.

Меры повышения энергоэффективности

Из послания также следует, что правительство Германии представит "амбициозный закон в целях повышения энергоэффективности". Кроме того, договоренности федерального правительства, властей земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) и энергокомпании RWE о переносе сроков поэтапного отказа от угля в СРВ на 2030 год должны быть закреплены законодательно. Соглашение также предусматривает продление работы ряда угольных электростанций до 2024 года.

Наконец, федеральное правительство должно "создать предпосылки для строительства новых газотурбинных электростанций, способных работать на водороде". Профильным министрам предстоит незамедлительно представить кабинету "соответствующие регулятивные предложения", по которым впоследствии примет окончательное решение бундестаг.

Мощность трех АЭС

Мощность каждой из станций - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии - примерно 1400 МВт. Одна только АЭС Emsland, по данным ее оператора, концерна RWE, обеспечивала электроэнергией 3,5 млн домохозяйств, позволяя в год не допустить эмиссии в 10 млн тонн СО2.

На долю этих трех АЭС приходилось в 2021 году 11,9% выработки всей электроэнергии в Германии. Еще 18,7% давали станции, работавшие на буром угле, 9,4% - на каменном, 15,4% - газовые, 40,9% - возобновляемые источники энергии.

Смотрите также:

Игры с АЭС. Санкционные бои - "Заповедник", выпуск 229

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

С Запорожской АЭС бегут сотрудники, угроза ядерной катастрофы растет

С Запорожской АЭС бегут сотрудники, угроза ядерной катастрофы растет

Жители Энергодара, где находится Запорожская АЭС, бегут. Некоторые из них раньше работали на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Нехватка персонала представляет серьезную угрозу для безопасности на электростанции.
Общество
1 сентября 2022 г.
02:59 мин.
external

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку"

35 лет после Чернобыля и будущее БелАЭС: зачем Лукашенко атом? | Ток-шоу "В самую точку"

35 лет спустя после чернобыльской аварии в Беларуси достраивают второй реактор АЭС в Островце, первый уже запущен. Оправданны ли страхи ЕС перед БелАЭС? Об этом в ток-шоу DW "В самую точку".
Политика
12 апреля 2021 г.
44:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Справа налево: Бруно Каль (BND), Мартина Розенберг (MAD) и Томас Хальденванг (BfV) перед началом слушаний

Мы предупреждали! Что знали спецслужбы ФРГ о войне в Украине

Конфликты
6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о вечном споре российской оппозиции. Спорят две ноги одного человека. Одна говорит: "Вы, оставшиеся, во всем виноваты!" "А вы трусливо сбежали!" - негодует вторая.

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Политика
10 ч. назад
Волонтер Григорий Янченко

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Конфликты
10 ч. назад
Российская певица Ирина Аллегрова

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Культура
13 ч. назад
Пустой стенд "Газпрома" на промышленной выставке в Москве

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

Экономика и бизнес
6 ч. назад
external

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Политика
16 октября 2022 г.
13:27 мин.
Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
16 октября 2022 г.
На главную страницу