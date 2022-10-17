Шольц поставил точку в споре о продолжении работы АЭС в ФРГ

Работа Isar 2, Neckarwestheim 2 и Emsland должна быть продолжена - самое позднее до 15 апреля 2023 года, следует из директивы канцлера ФРГ.

Работа последних трех атомных станций (АЭС), все еще производящих электроэнергию в Германии, должна быть продолжена - самое позднее до 15 апреля 2023 года. Это следует из обнародованного в понедельник, 17 октября, послания канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) федеральному кабинету.

Таким образом поставлена точка в споре на этот счет среди участников правящей коалиции. Канцлер при этом сослался на имеющиеся у него полномочия по принятию директив для кабмина. Ранее несколько попыток достичь соглашения по данному вопросу не увенчались успехом.

Олаф Шольц (фото из архива) Фото: Bernd von Jutrczenka/POOL/AFP/Getty Images

"Будет создана правовая база, чтобы атомные электростанции Isar 2, Neckarwestheim 2 и Emsland продолжали работать после 31 декабря 2022 года и самое позднее - до 15 апреля 2023 года", - подчеркивается в послании Шольца. Кроме того, Берлином должны быть приняты дополнительные меры в области энергетической политики.

Переговоры с министрами провалились

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck,"Союз-90"/"зеленые") ранее представил план, который предполагал перевод лишь Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге в так называемый оперативный резерв, что при необходимости позволило бы не прекращать их работу до середины апреля 2023 года.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner, Свободная демократическая партия) в свою очередь настаивал на продолжении эксплуатации трех атомных электростанций минимум до 2024 года, а также поднимал вопрос о возобновлении работы ранее остановленных АЭС.

До этого проведенная серия переговоров Шольца, Хабека и Линднера не привела к согласию. Последние консультации состоялись 16 октября.

В письме, адресованном двум этим политикам, а также федеральному министру охраны окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke, "Союз-90"/"зеленые"), которая отвечает за ядерную безопасность в стране, Шольц напрямую указал, что принял соответствующее решение "как федеральный канцлер в соответствии с пунктом 1 регламента федерального правительства". Данный пункт касается полномочий канцлера по изданию директив. Для Олафа Шольца - необычно ссылаться на регламент публично, констатировало агентство AFP.

Меры повышения энергоэффективности

Из послания также следует, что правительство Германии представит "амбициозный закон в целях повышения энергоэффективности". Кроме того, договоренности федерального правительства, властей земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) и энергокомпании RWE о переносе сроков поэтапного отказа от угля в СРВ на 2030 год должны быть закреплены законодательно. Соглашение также предусматривает продление работы ряда угольных электростанций до 2024 года.

Наконец, федеральное правительство должно "создать предпосылки для строительства новых газотурбинных электростанций, способных работать на водороде". Профильным министрам предстоит незамедлительно представить кабинету "соответствующие регулятивные предложения", по которым впоследствии примет окончательное решение бундестаг.

Мощность трех АЭС

Мощность каждой из станций - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии - примерно 1400 МВт. Одна только АЭС Emsland, по данным ее оператора, концерна RWE, обеспечивала электроэнергией 3,5 млн домохозяйств, позволяя в год не допустить эмиссии в 10 млн тонн СО2.

На долю этих трех АЭС приходилось в 2021 году 11,9% выработки всей электроэнергии в Германии. Еще 18,7% давали станции, работавшие на буром угле, 9,4% - на каменном, 15,4% - газовые, 40,9% - возобновляемые источники энергии.

Смотрите также: