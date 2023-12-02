Почти 20 стран призвали в Дубае развивать атомную энергетику

На конференции ООН по изменению климата в Дубае около 20 стран призвали развивать ядерную энергетику. Среди подписавших совместную декларацию значатся США, Франция, Великобритания, а также принимающая страна - Объединенные Арабские Эмираты, сообщает в субботу, 2 декабря, агентство AFP. Этот шаг должен помочь ослабить зависимость от ископаемых источников энергии, подчеркивается в документе.

РФ и Китай отказались подписывать декларацию

Группа государств призвала к 2050 году втрое - по сравнению с уровнем 2020 года - увеличить установленную мощность атомных электростанций по всему миру. Декларацию распространил посланник США по вопросам климата Джон Керри. В число подписантов вошли также Бельгия, Финляндия, Япония, Польша, Швеция и Украина. Россия и Китай, на территории которых находится большое число атомных электростанций, подписывать декларацию отказались.

Декларация призывает международные финансовые институты содействовать расширению ядерной энергетики. В настоящее время это запрещено уставами многих банков. Джон Керри напомнил, что, в соответствии с научными данными, без атомной энергетики достичь климатической нейтральности к 2050 году не удастся. Критики в свою очередь указывают на риски, связанные с ядерной энергетикой, нерешенные вопросы утилизации отходов и высокую стоимость расширения этой отрасли.

Глава МАГАТЭ призвал банки к инвестициям в атомную энергетику

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также призвал к дальнейшим инвестициям в атомную энергетику. Было бы ошибкой отказываться от атомной энергии из-за проблем с некоторыми проектами, заявил Гросси агентству AFP в кулуарах конференции.

"Устав некоторых международных кредиторов исключает финансирование ядерной энергетики, - сказал Гросси. - Всемирный банк, например, не вкладывал средства в развитие этой отрасли с 1959 года. Я думаю, что эта позиция устарела и не соответствует никаким научным или технологическим критериям".

Германия полностью отказалась от ядерной энергетики

На конференции по климату основное внимание уделено расширению использования возобновляемых источников энергии. Большинство из 110 стран-участниц встречи поддержали цель утроить их производство к 2030 году и одновременно удвоить энергоэффективность. В настоящее время на долю атомной энергетики приходится чуть менее десяти процентов мирового производства электроэнергии. Самый высокий уровень - 17,5 процента - был зафиксирован в 1996 году.

В Германии весной 2023 года были отключены от сети три последние работающие атомные электростанции, что ознаменовало завершение эры ядерной энергетики, длившейся более 60 лет. Тем не менее, в стране до сих пор продолжаются дискуссии о ее плюсах и минусах.

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