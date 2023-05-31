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ПолитикаЯпония

Япония продлила срок эксплуатации АЭС

Ольга Лебедева
50 мин. назад

Парламент Японии одобрил законопроект, не ограничивающий максимальные сроки эксплуатации ядерных реакторов. Ранее они составляли 60 лет.

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Рабочие на АЭС "Фукусима"
АЭС "Фукусима"Фото: Hiro Komae/AP Photo/picture alliance

Япония продлила срок эксплуатации действующих атомных электростанций. В среду, 31 мая, парламент в Токио одобрил законопроект, который не ограничивает срок эксплуатации АЭС 60 годами, как раньше, а допускает потенциально неограниченное время работы ядерных реакторов,

Тем самым Япония стремится снизить зависимость от импорта нефти и газа и вместе с тем выполнить цели по защите климата, сократив к 2050 году выбросы CO₂ до нуля. Власти в Токио, в отличие от Берлина рассматривают ядерную энергию как необходимую, несмотря на угрозу землетрясений и ядерную катастрофу в Фукусиме в 2011 году. Параллельно при этом расширяется использование возобновляемых источников энергии.

После катастрофы на АЭС "Фукусима" вновь подключены 10 из 33 реакторов

АЭС "Фукусима", расположенная на берегу моря, сильно пострадала в результате землетрясения в марте 2011 года, когда на нее обрушилось 15-метровое цунами. На станции вышла из строя система охлаждения, в трех из шести реакторах расплавились топливные стержни. Атомная авария превратила близлежащие населенные пункты в города-призраки. Это была самая крупная атомная катастрофа со времен чернобыльской аварии в 1986 году.

После аварии Япония приостановила эксплуатацию всех АЭС и значительно ужесточила стандарты безопасности. Из 33 ядерных реакторов в настоящее время вновь подключены к сети лишь 10. По планам правительства Японии. к 2030 году в стране будет вырабатываться 20-22 процента электричества на АЭС, 36-38 процентов - из возобновляемых источников. Чтобы достичь этой цели, необходимо вновь подключить почти 30 ядерных реакторов.

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