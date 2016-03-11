У берегов Японии зафиксировано сильное землетрясение

Вблизи восточного побережья острова Хонсю в Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3, сообщило японское метеорологическое агентство в среду, 16 марта. По его данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км у побережья префектуры Фукусима. Агентство также объявил об угрозе цунами в регионе. Ожидается, что у берегов префектур Фукусима и Мияги могут возникнуть волны высотой до 1 метра.

Как сообщило агентство Reuters, в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тысяч домохозяйств.

В 2011 году в это регионе произошло сильное землетрясение с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".

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