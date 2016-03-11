У берегов Японии зафиксировано сильное землетрясение

Вблизи восточного побережья острова Хонсю в Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3, сообщило японское метеорологическое агентство в среду, 16 марта. По его данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км у побережья префектуры Фукусима. Агентство также объявил об угрозе цунами в регионе. Ожидается, что у берегов префектур Фукусима и Мияги могут возникнуть волны высотой до 1 метра.
Как сообщило агентство Reuters, в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тысяч домохозяйств.
В 2011 году в это регионе произошло сильное землетрясение с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".
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Вблизи эпицентра - городок Аматриче
Эпицентр землетрясения находился примерно в 150 километрах к северо-востоку от итальянской столицы Рима в провинции Риети. Один из наиболее пострадавших населенных пунктов - городок Аматриче с тысячелетней историей. Его население составляет примерно 2,5 тысячи человек.
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Землетрясение в Центральной Италии
Землетрясение застало город спящим
Землетрясение началось в 3:30 утра и застало людей во сне. Поэтому многие не успели выбежать на улицу и сейчас находятся под обломками. Спасатели ищут пострадавших, среди которых много детей, с помощью специально обученных собак.
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Землетрясение в Центральной Италии
Без тяжелой техники не обойтись
Сразу после землетрясения мэр Аматриче Серджио Пироцци запросил тяжелую технику: без нее высвободить людей из-под обломков не удастся. Однако быстро доставить такую технику в гористую местность по узким дорогам непросто.
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Землетрясение в Центральной Италии
Спасенные из-под обломков
Уже в первые часы после землетрясения спасателям удалось найти в обрушившихся домах выживших и высвободить их из-под обломков.
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Землетрясение в Центральной Италии
Число жертв будет расти
Еще утром из Аматриче пришли сообщения о пяти погибших. В местечке Пескара- дель-Тронто жертвами землетрясения стали по меньшей мере десять человек. Судя по масштабам разрушений, эти цифры будут расти.
Автор: Андрей Гурков