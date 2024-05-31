Добыча урана. Зачем в Кыргызстане хотят отменить мораторий

Парламент Кыргызстана принял в первом чтении законопроект об отмене моратория на добычу урана и тория. Это взволновало общественность. Ведь предполагается, что разработки будут вестись на месторождении вблизи Иссык-Куля.

Парламент Кыргызстана 29 мая 2024 года одобрил в первом чтении законопроект о снятии моратория на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в республике. За отмену запрета проголосовали 69 депутатов, против - 3. Инициатором законопроекта выступило правительство республики.

О том, что мораторий будет снят, в феврале 2024 года говорил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с представителями Иссык-Кульской и Нарынской областей. Тогда глава государства сообщил о планах властей разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области .

Белый дом в Бишкеке Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Весной 2019 года на участке Таш-Булак на Кызыл-Омполе частная компания, связанная, по информации местных СМИ, с российскими инвесторами, уже пыталась проводить геологоразведочные работы по разработке урана, но после череды митингов проект был остановлен. А в декабре 2019-го был принят закон "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР", который теперь Кабмин предложил признать утратившим силу.

Что думают об инициативе властей местные жители

Новость о том, что в Кыргызстане намерены отменить запрет на добычу урана и тория, взволновала общественность, в том числе и жителей Балыкчы, ведь месторождение Кызыл-Омпол расположено вблизи их города.

Алтынай (имя изменено), жительница Балыкчы, против того, чтобы разрабатывали месторождение Кызыл-Омпол: "Мы и в 2019 году были против, но тогда мы, действительно, выступали, и нас потом в милицию вызывали. Сейчас мы ничего против сказать не можем, потому что одно слово и нас просто закроют". По ее словам, на встрече с президентом были и те, кто в 2019 году активно выступал против, но на этот раз они ничего не сказали: "У нас, видите, журналистов закрывают, тех, кто против власти говорит, сразу закрывают, поэтому они тоже из-за страха просто промолчали на собрании".

Собеседница с возмущением замечает: "Сейчас, например, как наши руководители говорят, мы заработаем очень много денег. Да, действительно это, наверное, как-то поможет нашей экономике, но что мы оставляем своим детям?". Алтынай признается, что в ее семье уже идут разговоры о переезде.

Инспекция воды в Иссык-Куле. На месторождении золота "Кумтор" происходили аварии, которые грозили экологическими последствиями Фото: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP via Getty Images

Другие жительницы Балыкчы - Татьяна, Оксана и Наталья - также говорят, что однозначно против. Они отмечают, что из-за недостатка информации местные жители опасаются, как будет вестись разработка: "Как обсуждался этот вопрос, что приняли и как обговаривали, мы не знаем, хотя, как рассказывают жители, власти убеждали их, что ни на что это не повлияет, никто не пострадает, но сначала должны будут взять анализы грунта, разработать план, возможно вскрывать или не вскрывать, взрывным ли это будет способом, либо каким-то другим".

Вместе с тем собеседницы указывают на то, что может пострадать и туристический бизнес. Они рассказывают, что многие здесь "живут за счет садов", продавая фрукты и ягоды. "А если здесь будут урановые испарения, все будет заражено? И где гарантия, что люди, которые приезжают, будут покупать эти продукты здесь?", - задаются они вопросами.

Иссык-Куль - это курортная зона международного значения

По мнению эксперта в сфере туризма Асылбека Ражиева, новость о том, что в стране намерены возобновить добычу урана и тория, вряд ли повлияет на предстоящий туристический сезон в Кыргызстане. "В краткосрочной перспективе, пока закон примут, пока подпишут, пока работы начнутся и т.д., я не вижу угрозы. Но надо смотреть среднесрочно, долгосрочно, потому что там много факторов: какие технологии будут использоваться, какие компании, будут ли экологические критерии соблюдены, каковы интересы местных жителей…".

Эксперт в области экологии и здоровья Калия Молдогазиева подчеркивает, что Иссык-Куль - это курортная зона международного значения. Она не исключает, что "если начнутся информационные потоки о разработке урана, то это может негативно отразиться на потоке туристов и количестве отдыхающих на Иссык-Куле".

"Чтобы население успокоилось, должны опубликовать полную информацию"

Вместе с тем Калия Молдогазиева считает, что были нарушены процедуры обсуждения с местным населением и общественностью о рисках, которые может вызвать добыча урана, ведь месторождение Кызыл-Омпол находится на биосферной территории Иссык-Куль, где, согласно законодательству, запрещена добыча полезных ископаемых. "Не было каких-то мнений, не привлекалась независимая экологическая экспертиза. И сделано ли технико-экономическое обоснование (ТЭО) и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)? То есть, прежде чем начать разрабатывать или приступать к такому проекту, направленному на воздействие на окружающую среду, необходимо сделать ТЭО и ОВОС. И саму публикацию ТЭО я нигде не нашла...".

Кыргызстан славится своей природой, особенно горами и озером Иссык-Куль Фото: Therin-Weise/imageBroker/picture alliance

Она также отмечает, что наблюдается нехватка информации: "Я прочитала в СМИ, что будет применяться какой-то современный метод, что не будет разрушения. Но какой метод, ничего не говорится подробно. "Если они (власти. - Ред.) хотят, чтобы население успокоилось, то они должны опубликовать полную информацию, а пока появляются короткие сообщения, пресс-релизы, из которых мало что понятно. А какой безопасный метод, толком не говорится".

Не урановое, а титаномагнетитовое месторождение

Если в 2019 году Кызыл-Омпол называли урановым месторождением, то в этом году власти заявили, что это не совсем верно. Поскольку оно содержит 95% титаномагнетита, то это титаномагнетитовое месторождение, уран же там содержится в очень маленьких концентрациях. Однако, по словам эксперта, и здесь есть вопросы: как будут извлекать титаномагнетит и есть ли такие технологии в Кыргызстане?

"Если даже титаномагнетит будет извлекаться, они же не могут на месторождении отделить только титаномагнетит. То есть, они извлекают всю руду, в которой и уран в маленьких концентрациях… Все это будет транспортироваться, при этом есть возможность проникновения вот этой пыли или частичек в почву, в воду, в подземные источники. И, конечно, это будет проникать и воздействовать, так сказать, на почву, подземный слой почвы, на растительность, которая там имеется, на животный мир. И если там будут находиться люди, тоже на них может влиять", - поясняет Калия Молдогазиева.

Ее также беспокоит вопрос о том, что после завершения добычи необходимо будет провести полноценную рекультивацию местности, а на это требуются финансы, сопоставимые с расходами на разработку месторождения.